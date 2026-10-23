„Тренд“: 47% заявяват, че ще гласуват на президентските избори

Според изследването балотажът на президентските избори изглежда сигурен

Близо 2,5 милиона пълнолетни български граждани, живеещи в страната, заявяват, че ще упражнят правото си на глас на президентските избори на 25 октомври. Това представлява 47% от пълнолетното население, показват данни от ново проучване на „Тренд“, проведено по поръчка на вестник „24 часа“.

Агенцията уточнява, че реалната избирателна активност традиционно може да се окаже по-ниска от декларираната в социологическите проучвания.

Според изследването балотажът на президентските избори изглежда сигурен. Кандидатпрезидентската двойка Илияна Йотова – Кирил Вълчев получава 45,9% от подкрепата сред заявилите, че ще гласуват.

На второ място са Андрей Гюров и Георги Кандев с 27,8%. Така разликата между двете водещи двойки в края на кампанията е около 18 процентни пункта.

Трети са Костадин Костадинов и Петър Волгин с 10,9% от гласовете на заявилите участие във вота. Четвърта позиция заемат Радостин Василев и Красимир Манов с 3,2%.

Иван Христанов и Стоянка Черкезова получават 2,4%, а Ивелин Михайлов и Юлиана Матеева – 2,2%.

От „Тренд“ отчитат, че предизборната кампания не е довела до промяна в подреждането на основните кандидатпрезидентски двойки. В същото време обаче дистанцията между първите две се е свила. В края на септември и началото на октомври разликата е била близо 23 процентни пункта, докато в края на кампанията тя вече е около 18 пункта.

Проучването е проведено между 4 и 20 октомври 2026 г. сред 1002 пълнолетни граждани чрез пряко стандартизирано интервю „лице в лице“. Максимално допустимата стохастична грешка е ±3,1 процентни пункта.

Данните показват нагласите на анкетираните към момента на провеждане на изследването и не представляват резултат от изборите. Очакваната активност също е декларирана от самите респонденти и може да се различава от реалното участие във вота.