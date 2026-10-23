660 опасни дървета чакат премахване в „Северен“

Венцислава Любенова иска повече техника и екипи

Кметът на район “Северен” Венцислава Любенова постави пред институции и експерти въпроса за недостига на средства, специализирана техника и дългосрочна стратегия за зелената система.

Само един екип на ОП „Градини и паркове“ работи по график в район „Северен“, докато стотици предписания за премахване на опасни дървета и оформяне на корони очакват изпълнение. Недостатъчният капацитет за поддръжка и нарастващите рискове за безопасността на гражданите станаха основен акцент на работна среща, посветена на състоянието на дървесната растителност.

Кметът Венцислава Любенова постави проблемите пред представители на Община Пловдив, ОП „Градини и паркове“, лесотехнически експерти и специалисти по озеленяване. В дискусията участваха председателят на постоянната комисия „Екология и комунални дейности“ към Общинския съвет инж. Владимир Кисьов и ланд. арх. Станимир Шаламанов, председател на пловдивското дружество на Съюза на ландшафтните архитекти.

Стотици заповеди, но недостатъчно хора и техника

По публично представени данни към 15 юни 2026 г. в „Северен“ са издадени 1056 заповеди за премахване на сухи и опасни дървета и оформяне на корони. От тях 396 са изпълнени, а 660 остават неизпълнени. Зад тези числа стоят още повече дървета, тъй като една заповед може да обхваща няколко обекта.

Въпреки усилията на единствения екип, който обслужва района по график, обемът на необходимата работа значително надхвърля неговите възможности.

„Не можем да продължаваме да решаваме проблемите с опасните дървета едва след буря или инцидент. Когато има издадени предписания, но няма достатъчно екипи и техника за изпълнението им, това вече е въпрос на безопасност. Необходими са конкретни ангажименти, осигурено финансиране и ясен график за работа. Гражданите очакват действия, а не поредното отлагане на решенията“, подчерта Венцислава Любенова.

Кметът припомни последната силна буря в Пловдив, когато районната администрация беше принудена да потърси съдействие от частни фирми за осигуряване на допълнителна техника и работна ръка при разчистването на паднали дървета и клони. Служители на района също участваха ежедневно в дейностите на терен.

Как да разпознаем опасното дърво, преди да е станало късно?

Един от важните въпроси, обсъдени от експертите, беше необходимостта от специализирана апаратура за обследване на вътрешното състояние на дърветата. Тя позволява да бъдат установявани скрити увреждания, които невинаги са видими при обикновен оглед.

Подобна техника е необходима за всички райони на Пловдив, особено при оценката на остаряла дървесна растителност в паркове, по натоварени улици и в близост до училища, детски градини и жилищни сгради.

На срещата отново беше поставен и въпросът за забавената паспортизация на дървесната растителност. Още през 2025 г. Общинският съвет гласува 60 000 лева за тази дейност в район „Северен“, но до момента средствата не са предоставени на районната администрация.

Експертната дискусия обхвана и необходимостта от поетапно обновяване на остарялата растителност, подбор на подходящи за градската среда видове и създаване на условия за тяхната дългосрочна поддръжка.

Гражданите могат да бъдат част от решението

Наред с необходимостта от повече институционален ресурс беше обсъдена и възможността жителите да участват активно в облагородяването на междублоковите пространства.

Инж. Владимир Кисьов представи новосъздадения „Фонд за подкрепа на местни инициативи“, за който Общинският съвет е одобрил 35 000 евро от бюджета на Община Пловдив за 2026 г.

Приетите правила предвиждат регистрирани сдружения на собствениците да получават финансова подкрепа до 2500 евро според площта на пространството. Гражданите се включват с доброволен труд и поемат ангажимент за последваща поддръжка.

Инж. Кисьов изрази готовност да подкрепи пилотна инициатива в район „Северен“, която да насърчи жителите да участват по-активно в озеленяването и поддържането на градската среда.

Своя позиция изразиха и представители на етажната собственост, които настояха за по-строг контрол и по-високи санкции при системно занемаряване на междублоковите пространства.

Работната среща открои необходимостта от ясни приоритети и координирани действия – повече специализирани екипи, съвременна диагностична техника, паспортизация на дърветата и дългосрочен план за обновяване на зелената система.

За район „Северен“ посланието е ясно: грижата за дърветата не трябва да започва след поредната буря. Тя изисква навременни действия, професионална поддръжка и реален ангажимент към безопасността на пловдивчани.