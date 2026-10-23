С 39% намаляват смъртните трудови злополуки през 2026 г.

С 39% е намалял броят на трудовите злополуки, довели до смърт на работник, през първите девет месеца на 2026 г. спрямо същия период на миналата година. Това показва сравнителен анализ на оперативната информация за трудовите злополуки на Националния осигурителен институт (НОИ).

През първите девет месеца на 2025 г. са регистрирани 59 трудови злополуки с фатален изход, докато за същия период на тази година броят им е 36.

Общият брой на трудовите злополуки обаче се запазва сравнително стабилен. От 2163 инцидента през първите девет месеца на 2025 г. те са се увеличили до 2186 през 2026 г. Това е ръст от 23 злополуки, или около 1,1%.

Увеличава се и продължителността на отсъствието от работа заради трудови инциденти. През 2025 г. на една трудова злополука са се падали средно 47 дни неработоспособност, докато през тази година показателят достига 50 дни.

Търговията с най-много трудови злополуки

Запазва се и разпределението на трудовите злополуки по икономически дейности. Най-много инциденти през първите девет месеца на 2026 г. са регистрирани в сектора „Търговия на дребно“ – 224.

Следват „Държавно управление“ със 176 злополуки и „Сухопътен транспорт“ със 166. Така над една четвърт от всички регистрирани трудови злополуки за периода са в тези три икономически дейности.

Отделно от данните на НОИ, Главната инспекция по труда съобщава за над 27 000 нарушения на трудовото законодателство, установени при проверки в строителството през първите девет месеца на годината.

Инспекторите по труда са разследвали 65 трудови инцидента в строителния сектор. От тях 14 са завършили с летален изход.