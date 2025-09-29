Учителят по математика Васил Симеонов разказва пред Под тепето за първата факултативна програма по изкуствен интелект през 2016 г., за уроците от експеримента и за реалността зад „езиковите модели“.

Математическа гимназия „Акад. Кирил Попов“ в Пловдив е сред първите училища в страната, които експериментират с обучение, свързано с изкуствения интелект. И това се случва преди цели 9 години, много преди темата да е известна на масовия потребител.

Първи стъпки към бъдещето

През 2016 г. елитното училище въвежда факултативен предмет, посветен на изкуствения интелект. По онова време темата е почти непозната в българското образование. Учениците от 8. до 11. клас се запознават с основите на AI.

„Не е важно просто да предлагаме нова паралелка. Трябва да разберем как ще се използва изкуственият интелект и как да подготвим учениците не само да го ползват, но и да го разработват“, това обясни пред репортера ни учителят по математика Васил Симеонов, който участва в експеримента.

Пловдивската математическа гимназия отбелязва 55 години с богата програма и поглед към бъдещето

Използване или приложение – ключова разлика

Симеонов подчертава нуждата от критично мислене, когато се говори за новите технологии:

„Всички говорят за изкуствения интелект. Но дали правим мисъл за разликата между използването на изкуствения интелект и приложението на изкуствения интелект?“

Той дава пример с най-разпространената форма на AI – езиковите модели:

„Изкуственият интелект на пазара и в света има много ограничени количества. Това, с което разполагат повечето деца, са така наречените езикови модели.“

След двегодишното пилотно обучение ръководството решава да не продължава паралелката в същия формат. Анализът сочи, че материята е прекалено комплексна за възрастта на вундеркиндите, по онова време.

„Децата са много умни, но психологическият аспект се оказа по-страшен от физическия. Трябва да подготвим средата, преди да задълбочим изучаването на темата“, споделя Симеонов.

Той сравнява поведението на езиковите модели с ученик в осми–девети клас:

„Изкуственият интелект работи като ученик – казва това, което родителите очакват да чуят, когато му задават въпроси вкъщи, но още не може да изгради напълно самостоятелна мисъл. И това споделят нашите ученици.“

Въпреки че в момента няма отделна паралелка по AI, гимназията активно насърчава разработки и проекти на ученици в тази област. Някои възпитаници вече участват в създаването на реални системи за изкуствен интелект – доказателство, че стратегията „първо разбиране, после приложение“ носи резултат.

„Ние настояваме преди всичко да работим с естествения интелект на децата, за да могат един ден те да бъдат тези, които създават, а не само ползват изкуствения“, категоричен е Васил Симеонов.