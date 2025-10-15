Община Пловдив се ангажира да изгради продължението на бул. „Санкт Петербург“, което ще осигури транспортна свързаност до бъдещата сграда на Образцова Математическа гимназия „Академик Кирил Попов“. Проектът става възможен след решението на Общинския съвет да одобри предложението на администрацията за съфинансиране на три инфраструктурни обекта – пътя до новия корпус на гимназията, санирането на сградата на Административния съд и изграждането на нова сграда на училище „Алеко Константинов“.

Общият размер на съфинансирането от местния бюджет трябва да е в размер на 19 млн. лева, разпределени в две бюджетни години – 2026 и 2027. Средствата са необходими, за да може общината да подпише договор по програмата „Развитие на регионите 2021–2027“, която предвижда инвестиции за 33,2 млн. лева в подобряване на градската среда, транспортната свързаност и образователната инфраструктура.

Гласуването на точката предизвика оживен дебат в местния парламент. Заместник-кметът Владимир Темелков – вносител на предложението, защити проекта като „изключително важен за образованието и транспортната достъпност в града“.

От групата на „Съединени за Пловдив“ обаче изразиха резерви. Според тях 19-те милиона са „само на хартия“ и няма яснота откъде ще бъдат осигурени средствата. Съветникът Владимир Кисьов предложи точката да бъде отложена за следващата сесия, за да се направи експертна оценка на финансовата рамка. Той предупреди, че липсата на гарантирано външно или държавно финансиране може да натовари сериозно общинския бюджет през следващите две години.

„Разписването на тези пари на тъмно може да взриви бюджета“, заяви Кисьов от трибуната.

Колегата му Константин Георгиев допълни, макар и не на микрофон, че „тук става дума не толкова за образование, колкото за нов булевард“.

В отговор Владимир Темелков отбеляза, че без продължението на бул. „Санкт Петербург“ учениците от новата Математическа гимназия „ще трябва да ходят на училище през бостан“.

Въпреки възраженията, предложението за отлагане не събра достатъчно подкрепа. С 28 гласа „за“ Общинският съвет прие предложението на администрацията, с което Община Пловдив поема ангажимент да осигури необходимото съфинансиране за трите проекта.