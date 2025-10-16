AI революцията превзема Пловдив: Digital4Plovdiv 2025

Днес и утре в Конгресния център на Международен панаир Пловдив се провежда водещото събитие за дигитален маркетинг и електронна търговия – Digital4Plovdiv 2025. Темата тази година е изкуственият интелект и неговото въздействие върху бизнеса. Организатори на събитието са комуникационната агенция Digital4 Business Network, IMG Connect и RED Communication Agency, с подкрепата корпоративни и комуникационни партньори.

Конференцията събира над 60 лектори – експерти, предприемачи и визионери от България и чужбина. Те представят как AI променя стратегиите, инструментите и потребителското поведение в дигиталната среда.

Сред основните акценти са: автоматизация и персонализация на маркетинга, нови AI модели в електронната търговия, етика и прозрачност в AI среда, чатботи и клиентска поддръжка, UX/UI и анализ на потребителски данни.

Програмата включва практически демонстрации, дискусии и презентации. Днес участниците ще видят live интеграция на AI разплащания, битка между водещи AI инструменти (ChatGPT, Gemini, Grok, Perplexity), както и панел за инфлуенсър маркетинг. Утре фокусът ще бъде върху AI стратегии за растеж, SEO, съдържание и бъдещето на дигиталните агенции.

Digital4Plovdiv 2025 обещава два дни иновации, вдъхновение и нови бизнес възможности.