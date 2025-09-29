Честванията започват днес с Ден на отворените врато под мотото „Приемственост, традиции, постижения, бъдеще“

Образцова математическа гимназия „Акад. Кирил Попов“ в Пловдив ще отвори врати за ученици, родители, бивши възпитаници и приятели днес в 17 часа. Поводът е 55-годишнината на школото. Посетителите ще могат да разгледат ключови места в училището, свързани с неговата история, а от 18:15 ч. в кабинет 104 ръководството на училището ще направи кратък исторически преглед и ще постави началото на честванията в юбилейната година. Събитието ще продължи с дискусия за бъдещите инициативи на „МГ-то“, както с любов го наричат пловдивчани.

На снимката: Директорът на ОМГ „Акад. Кирил Попов“, Пловдив, Веселина Карамитева; вдясно – Михаил Симеонов, един от първите учители в гимназията; вляво – Георги Джамбов, възпитаник на школото и родител на двама ученици.

„Ръководството на гимназията кани всички ученици, родители, бивши възпитаници и приятели да се включат в началото на юбилейната година и да станат част от поредицата събития“, каза на брифинг в Пресклуба на БТА-Пловдив тази сутрин директорът на гимназията Веселина Карамитева.

През своята 55-годишна история училището се утвърждава като един от лидерите в образованието, изграждайки престиж чрез труда на ученици, учители и възпитаници. Негови възпитаници са носители на медали от международни олимпиади и състезания по математика, информатика, физика, астрономия, химия и математическа лингвистика.

„Стената на славата“ в училището съхранява близо 100 имена на възпитаници с международни отличия, които гостите ще могат да видят“, съобщи Михаил Базелков – един от първите учители в МГ-то, който също присъства на брифинга.

Г-н Базелков разказа, че Пловдивската математическа гимназия е първата в България, която въвежда обучение по професия „Системен програмист“ и първата, която възстановява носенето на ученически униформи след демократичните промени – традиция, запазена и днес.

Юбилейната година ще включва множество събития, сред които традиционният турнир по математика „Димо Малешков“ на 25 октомври 2025 г., последван от награждаване и официално обявяване на всички юбилейни прояви на 29 октомври 2025 г.

Сред основните акценти в юбилейната програма се открояват „Месецът на идеите“ от 29 септември до 29 октомври 2025 г., когато ще се събират и обсъждат предложения за инициативи, турнирът по математика „Димо Малешков“ на 25 октомври и награждаването на победителите с официално обявяване на останалите прояви на 29 октомври. През април 2026 г. на пл. „Римски стадион“ в Пловдив ще бъде открита изложба, представяща постиженията на ученици и възпитаници, на 30 април ще се проведе балът на випуските, а на 5 май 2026 г. патронният празник ще постави кулминацията на честванията. Иницитивите за пълната програма на юбиейната година може да следите на сайта на гимназията.

През 55-годишната си история гимназията изгражда престиж с медали от международни олимпиади и състезания по математика, информатика, математическа лингвистика, физика, астрономия и химия. Отличията от национални и международни конкурси, включително постиженията на паралелката „Компютърна графика и дизайн“, затвърждават водещото място на училището сред 31-те математически гимназии в страната.

Гордост за МГ са и многобройните ѝ възпитаници – утвърдени учени, университетски преподаватели, специалисти и предприемачи. Много от тях се завръщат като учители, продължавайки традицията и предавайки опита си на новите поколения.

От раководството на училището отказаха да отговарят на въпроси, свързани с проекта за изграждане на нова сграда, като подчертаха, че той се движи от Община Пловдив.