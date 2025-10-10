Майна Таун Уикенд превръща центъра на Пловдив в технологично и парти сърце

Площадът пред Fantasy – The Non-Museum of Plovdiv днес кипи от енергия. Под меката есенна светлина на уикенда, началото на „Maina Town Weekend 3“ събира технологични иновации, университети, гимназии, бизнес и… коктейли в едно общо пулсиращо сърце на Пловдив.

Още от ранния следобед шатри с логата на компании, училища и университети образуват своеобразен „технологичен булевард“.

А вечерта сцената пред фонтана ще се превърне в арена за музика, срещи и наздравици с Mash Митакът — любимият коктейл гуру на пловдивчани.

„За първото издание на уикенда Майнатех поканихме специални наши приятели от технологичния и образователния сектор. Целта ни е да покажем пресечната точка между изкуство, технологии и иновации. А мястото е символично – в самото сърце на Пловдив“, каза Георги Сребрев от екипа на Maina Town Weekend пред Под тепето. Какво още сподели той за инициативата, вижте в следващото видео.

Технологиите говорят на пловдивски на „Копчетата“

Сред участниците тази година са гимназии, университети и компании, които демонстрират проекти и решения, родени от младите иноватори на града.

Мартин и Здравко от Математическата гимназия показват своя авторски документален филм, посветен на личността на патрона на ОМГ – академик Кирил Попов.

„Използвахме архивни материали от Българска академия на науките и програма CapCut. Целта ни беше да вдъхновим хората с историята и неговите научни постижения“, споделиха те.

Младият Иво Обитрев от Математическата гимназия пък впечатли с проект за „умна“ хранилка за птици, която автоматично заснема пернатите посетители и праща кадрите на сървър.

А Михаил Митов представи малка, но гениална машинка, която разделя метали по магнитни свойства: „Сензорите засичат материала и така лесно можем да различим стомана от алуминий или злато. Полезно за рециклиране.“

Ученици от Националната гимназия за сценични и екранни изкуства в Пловдив представят проекти от специалностите кукли и осветление.

Връстниците им от Професионална гимназия по механотехника „Проф. Цветан Лазаров“ са изложили в шатрата си това, с което се занимават в практическите часове и някои дипломни проекти. Част от тях задаваха изключително професионални въпроси на представителите на бизнеса.

Големите компании също са тук

Сред изложителите изпъкват представители на големия технологичен бизнес в областта.

„Днес представяме нашата компания и възможностите за студентски програми и дуално обучение. Имаме и специална игра с изкуствен интелект за посетителите“, разказа Добромир Добрев от екипа по човешки ресурси на АВВ.

Силен акцент поставиха преподаватели, настоящи и бъдещи студенти от Технически университет – София, филиал Пловдив. Те демонстрираха робокар, соларни панели и безжично предаване на енергия, вдъхновено от Никола Тесла.

Майна вайбс и вкуснотии

Между технологичните демонстрации и образователните проекти, тази вечер посетителите няма да остават гладни. За целта минете през шатрата на кулинарния екип, която събира любопитни погледи с проект за детско меню и кукли от мек материал.



А Mash Митакът ще се погрижи никой да не остане и жаден, тъй като коктейлите му ще са акцент на вечерното „Mash the Night“ парти.

Не забравяйте да разгледате и какво има в първия по рода си Фентъзи НЕмузей в Пловдив.

Ето и програмата за следващите почивни дни:

Събота, 11 октомври

10:00 – 18:00 ч. – Зелено Майна пред Fantasy: доброволчество, Re:Quiz и детска работилница с IKEA

– Зелено Майна пред Fantasy: доброволчество, Re:Quiz и детска работилница с IKEA 10:00 – 18:00 ч. – Майна Art в Mall Plovdiv: VR, изложба „Чешитите на Пловдив“, селфи инсталация „Кралят на Айляка“

– Майна Art в Mall Plovdiv: VR, изложба „Чешитите на Пловдив“, селфи инсталация „Кралят на Айляка“ 10:00 – 13:00 ч. – Майна Спорт пред Decathlon: Тримайнатлон (футбол, волейбол)

– Майна Спорт пред Decathlon: Тримайнатлон (футбол, волейбол) 15:00 – 18:00 ч. – Майна Спорт пред Decathlon: тенис на маса, батут

– Майна Спорт пред Decathlon: тенис на маса, батут 17:45 – 19:45 ч. – Хоротека

Неделя, 12 октомври

17:00 – 18:00 ч. – Народни танци и детска гимнастика

10:00 – 18:00 ч. – Майна Art в Mall Plovdiv: VR, игри, изложба „Чешитите на Пловдив“

10:00 – 13:00 ч. – Майна Спорт пред Decathlon: Футбол с кауза

15:00 – 18:00 ч. – Майна Спорт: кикбокс, бокс, батут.

„Избрахме площада пред Не-Музея, защото това е символичното сърце на града. Тук се пресичат технологиите, изкуството и хората, които правят Пловдив това, което е – град на идеи, на вайбс и на приятелство.“ – това сподели още Георги Сребрев от екипа на Майна таун.

Тази вечер от 18:00 до 22:30 ч. площадът се преобразява в открита сцена за Mash the Night.