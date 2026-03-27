Ескалация след протеста за строежа край Марица

Община Пловдив се разграничи от казуса „Марица Гардънс“: Биокоридорът е в сила, готвят промени в район „Северен“

По информация на „Под тепето“ вече са отнети правомощията на главния архитект

Въпреки проверките, днес на обекта вече се налива бетон

Община Пловдив официално потвърди, че биокоридорът край река Марица в района на „Марица Гардънс“ не е отпаднал, а разрешението за спорния строеж не е издадено от централната администрация, а от район „Северен“.

Това става ясно от писмо на главния архитект на общината арх. Яна Желязкова, изпратено днес след обяд, по повод срещата на кмета Костадин Димитров с протестиращите жители от квартала.

В документа се посочва, че за имота няма одобрен план за застрояване на общинско ниво, както и че не са разглеждани инвестиционни проекти в Община Пловдив. В същото време се потвърждава, че разрешението за строеж е издадено от район „Северен“ в рамките на делегирани правомощия.

Биокоридорът остава

От общината са категорични, че зоната, определена като биокоридор и зелен пояс още през 2010 г., не е отменена и подлежи на промяна единствено от компетентните държавни органи.

Уволняват ли главния архитект на Северен?

По информация на „Под тепето“, потвърдена от източници в районната администрация, вече е предприета стъпка по отнемане на делегираните правомощия на главния архитект на район „Северен“.

Към момента няма официално потвърждение от Голяма общината, но темата се очаква да бъде изяснена публично.

Междувременно, въпреки проверките и заявените институционални действия, строежът продължава с пълна сила – днес на обекта се наливаше бетон и се полагаше арматура, което означава, че проектът навлиза в същинска строителна фаза.

Край на мълчанието от районното кметство в Северен

Според информация на медията ни, двумесечното мълчание от страна на кметството в „Северен“ най-послее ще бъде прекъснато. В началото на следващата седмица се подготвя пресконференция, на която се очаква да бъдат представени позицията на администрацията и предприетите действия по казуса.

Припомняме, че след срещата на гражданите с кмета Димитров стана ясно още, че Строежът до Марица влиза в Прокуратурата. Тук е мястото да ви напомним още веднъж официалните позиции на институциите от миналата седмица към дата 19 март т.г.:

