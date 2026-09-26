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В МВР е открита денонощна линия за сигнали, свързани с изборния процес  

Photo of Дежурен Редактор Дежурен Редактор Follow on X Send an email 08:18ч, събота, 26 септември, 2026
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С непрекъснат режим на обслужване в ОДМВР – Пловдив работи и телефон 032 932 248

От днес до 26 октомври в Министерството на вътрешните работи функционира денонощно открита телефонна линия – 02 90 112 98. На нея, както и на електронен адрес izbori@mvr.bg, се приемат сигнали, съотносими с отговорностите на МВР в изборния процес.

Подобна информация гражданите могат да подават и в ОДМВР – Пловдив, където с 24-часов режим на обслужване работи телефон 032 932 248.   

Осигурената допълнителна възможност е част от предприетите от МВР мерки за противодействие на престъпления против политическите права на гражданите и за гарантиране на сигурността и обществения ред при провеждането на предстоящите президентски избори.  

Photo of Дежурен Редактор Дежурен Редактор Follow on X Send an email 08:18ч, събота, 26 септември, 2026
0 119 Преди по-малко от минута
Photo of Дежурен Редактор

Дежурен Редактор

Екип на Под Тепето - Наистина Пловдив

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