Пловдив официално отваря завесите за 29-ото издание на есенния международен театрален фестивал „Сцена на кръстопът„. Откриването тази вечер ще превърне градът под тепетата в център на културния театрален живот за следващите дни. Тази година програмата включва 18 представления, гостуващи трупи от страната и чужбина, и богата съпътстваща програма.

„Пиршество на възприятията“ с кауза

Фестивалният директор Кръстю Кръстев определи „Сцена на кръстопът“ като „пиршество на възприятията“. Тази вечер форумът ще бъде открит в 19:00 часа със спектакъла „Без кръв“ по романа на Алесандро Барико. Директорът на театъра Сюзанна Арутюнян-Василевска подчерта социалното послание на постановката, чиято основна цел е да събере средства за нова детска клиника в УМБАЛ „Св. Георги“.

„Театърът ни ще участва и с още един спектакъл – „Арт“, с който актьорът Ивайло Христов отбелязва 30 години на сцената на Пловдивския театър“, добави Василевска.

Мистериозен спектакъл и такива от световни акценти

Един от най-интригуващите акценти тази година е „тайното представление“, или „Представление на тъмно“. По думите на Кръстю Кръстев, то е било разпродадено първо, което доказва доверието на пловдивската публика.

„Обещавам, че зрителите ще гледат едно изключително любопитно, интересно представление“, увери той.

Голямо признание за фестивала е участието на постановката „Разстоянието“ на световноизвестния режисьор Тиаго Родригес.

„Това е премиерен спектакъл, който идва след успешна премиера във Франция, а днес открива фестивала в Пилзен“, отбеляза Кръстев.

Богата съпътстваща програма и благодарности

След откриващия спектакъл, вечерта ще продължи с концерта „Може и така“ на Александра Борисова, с конферансие Камен Донев.

Програмният директор Росица Обрешкова представи съпътстващата програма като „лечителна“ и поклон към големите български артисти. В рамките на фестивала ще бъдат излъчени филми за Стефан Данаилов, Наум Шопов, Катя Паскалева и Георги Парцалев. Актьорът Димитър Маринов ще проведе уъркшоп, посветен на световната филмова кариера. Всички тези събития ще бъдат с вход свободен.

Продуцентът Ирен Чанкова изказа своята благодарност към Община Пловдив, Министерството на културата и множеството спонсори, без чиято подкрепа фестивалът не би могъл да се осъществи.

Събитието завърши с обещанието, че през 2026 година „Сцена на кръстопът“ ще отбележи своята 30-годишнина, за която екипът вече работи усилено.