Кастутис Кеблис е литовец и старши треньор на гребния отбор на Украйна. Той доведе в Пловдив най-добрите 13 гребци за тяхното първо голямо състезание извън страната. Украинците ще премерят сили с четири лодки – две четворки, една двойка скул и една единична лодка скиф, като на двойката ще се състезават жени, а скифът е в леката категория при мъжете.

Кастутис Кеблис коментира: „Като сравнявам гребната база на Литва с тази на Украйна, мога да кажа, че украинската не е толкова развита, но пък много повече състезатели тренират гребане. При това Украйна е във война и е много трудно да тренираш и да се състезаваш. Когато тренираме в Украйна, ако има нощни бомбардировки, на сутрешната тренировка гребците пристигат уморени. Преди войната в Украйна имаше 3 много силни гребни центъра – в Киев, Донецк и Херсон. Но в Херсон сега е военно положение и техните състезатели сега се готвят или в Киев или в Донецк.“

Литовецът е започнал кариерата си най-напред като състезател, а след това като треньор на по-млади гребци – такива, които са до 19 години и е имал 3 групи. После започва да тренирам националния отбор жени. Тогава се запознава с главния треньор на Украйна – Андрей Деревенчук и той го кани да тренира националите на неговата страна. „Хареса ми, защото обичам предизвикателствата. Намерих много класни състезатели, които вече са на години. Средната възраст на отбора е 32 години“, коментира Кеблис. Той счита, че през тази година им е провървяло, защото са получили финансиране и са могли доста време да се готвят зад граница – най-вече в Италия. В последните 40 дни обаче са тренирали в Киев, когато градът отново е бил обстрелван.

Ето какво разказва за подготовката на своя отбор старши треньорът Кеблис: „До България пътувахме 36 часа с автобус. На румънската граница чакахме 9 часа. От Украйна ние возехме и нашите лодки. Тук очакваме силна конкуренция. Аз винаги казвам: докато не достигнем до финалната линия всички съперници са сериозни. Състезанието за Световната купа в Пловдив е първото ни голямо състезание за 2026 година. В Италия участвахме в регата, но тя не е на това ниво. На предишното световно първенство нашата четворка имаше много добър старт и финал, но по дистанцията не се представихме много добре и изостанахме с 3 секунди. Дадохме трето време, затова сега работим за издръжливост и за по-висока средна скорост с увеличаване дължината на загребванията. Ще останем в Пловдив седмица след състезанието и ще тренираме тук, след което отиваме на следващия кръг на Световната купа по гребане в Швейцария.“