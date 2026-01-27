Разследват българка за укрити приходи от OnlyFans в Италия

46-годишна българка, живееща в италианската провинция Пиза, е обект на разследване за укриване на доходи в размер на около 500 000 евро. Проверката се води от италианската финансова полиция Guardia di Finanza и обхваща дейността ѝ през последните пет години, съобщава изданието La Nazione.

По данни на разследващите българката е реализирала значителни приходи чрез платформа за съдържание за възрастни, където е имала десетки хиляди абонати. Срещу месечни или годишни такси последователите са осигурявали стабилен финансов поток, който обаче не е бил отразяван в данъчните ѝ декларации. Проверяващите са установили пълна липса на декларирани доходи и ДДС.

Според властите част от средствата са били прикривани чрез използване на дигитални инструменти като подаръчни карти и електронни кредити – практика, която все по-често се прилага за затрудняване на проследяването на реалните финансови потоци в онлайн средата.

По същото дело е проверявана и 30-годишна италианка от Пиза, за която се смята, че е укрила около 300 000 евро. Данъчните власти вече са започнали процедури по установяване и събиране на дължимите суми.

От Guardia di Finanza посочват, че разследванията в дигиталния сектор са сложни, но ключови за ограничаване на данъчните нарушения, свързани с онлайн платформи и инфлуенсърска дейност.