Пловдив отново ще бъде столица на българската книга и литература с церемонията по връчването на Националните литературни награди „Христо Г. Данов“. Отличията ще бъдат връчени на 12 юни от 17:00 часа в двора на къща музей „Христо Г. Данов“ в Стария град като част от програмата на XXIV литературен фестивал „Пловдив чете“.

Националната награда, учредена от Министерството на културата и Община Пловдив, се присъжда ежегодно от 1999 година за принос към българската книжовна култура. Голямата награда за цялостен принос се връчва лично от министъра на културата.

Отличията се присъждат в осем категории – „Българско издателство“, „Автор на българска художествена литература“, „Преводач на художествена литература“, „Автор в областта на хуманитаристиката“, „Автор на издание за деца“, „Художник или дизайн и оформление на книга“, „Представяне на българската книга“ и „Библиотечно дело“.

Сред номинираните за тазгодишните награди личат едни от най-разпознаваемите имена в съвременната българска литература и книгоиздаване.

В категорията „Автор на българска художествена литература“ за отличието ще спорят Антон Баев с „Колкото да влезе Бог“, Боян Йорданов с „Под месечината, огромна като тиква“ и Деян Енев с „Тъгувам за Киото“.

За наградата за превод са номинирани Елена Алексиева, Жанина Драгостинова и Крум Крумов, а в раздел „Автор в областта на хуманитаристиката“ претенденти са Алберт Бенбасат, Стефан Дечев и Явор Гърдев.

При детските книги журито ще избира между Божидар Манов, Ивелина Радионова и Мария Донева, докато за най-добър художник на книга са номинирани Капка Кънева, Медия Кей ООД и Милена Вълнарова.

В категория „Българско издателство“ отличието ще си оспорват издателствата „Български писател“, „Ерго“ и „Лист“.

За принос в представянето на българската книга са номинирани издателството за комикс изкуство „Диаскоп“ с проекта на Георги Чепилев, литературното списание „Страница“ и неговата редакционна колегия, а в категория „Библиотечно дело“ – Библиотечно-информационният център на Медицински университет – Пловдив, Регионална библиотека „Пейо Яворов“ в Бургас и Регионална библиотека „Стилиян Чилингиров“ в Шумен.

Победителите са определени след двуетапно журиране от експерти в областта на литературата и книгоиздаването, както и представители на Министерството на културата и Община Пловдив. Лауреатите ще получат диплом, малка пластика с автор Диана Райнова и парична награда, а номинираните – диплом.

Церемонията е с вход свободен и е част от програмата на фестивала „Пловдив чете“ и Календара на културните събития на Пловдив за 2026 година.