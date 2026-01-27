Автобусите от „Север“ се местят на „Родопи“ от март

Превозвачът Веселин Дошков потвърди, че затваря автогарата по икономически причини. Община Пловдив одобрила пренасочването на курсовете

Собственикът на „Хеброс бус“ и на автогара „Север“ – бизнесменът Веселин Дошков, потвърди пред репортер на Под тепето, че от началото на месец март автобусните курсове, които в момента се изпълняват от и до автогара „Север“, ще бъдат предислоцирани на автогара „Родопи“.

Информацията беше потвърдена и от зам.-кмета по транспорт на Община Раковски Венцислав Чавдаров, който съобщи за медията ни, че в общинската администрация са постъпили две официални писма от превозвача по темата. В същото време от Раковски категорично заявяват, че не разполагат с информация за предстоящо събаряне на сградата на автогара „Север“.

„Нямаме официални данни за събаряне, тъй като имотът не се намира на територията на община Раковски и е частна собственост“, заявиха от местната администрация.

По запитване на Под тепето до Община Пловдив оттам потвърдиха, че пренасочването на автобусните линии е извършено в рамките на законовите правомощия на общината и само към лицензирани автогари.

„По закон Община Пловдив има право да пренасочва автобусите единствено към лицензирани автогари. За целта бе осъществена комуникация с „Хеброс бус“ – собственик на автогарите „Юг“ и „Родопи“. Получена бе информация за капацитета им, обсъдено бе коя линия къде ще бъде пренасочена, както и маршрутите им. Решението бе одобрено на заседание на Комисията по член 8 по Наредба №2 на Министерството на транспорта“, гласи официалният отговор на Община Пловдив.

Така към момента става ясно, че промяната засяга единствено организацията на автобусния транспорт.

„Автогара „Север“ се закрива по икономически причини„, заяви бизнесменът Веселин Дошков в интервю за Под тепето.

Собственикът на „Хеброс бус“ Веселин Дошков потвърди пред Под тепето, че на мястото на автогара „Север“ предстои строителство на жилищни сгради, като проектът ще се реализира заедно с други инвеститори – собственици на съседни имоти.

Очаквайте продължение по темата.

Снимка: уикипедия