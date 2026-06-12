Пловдив ще бъде домакин на първата самостоятелна изложба в България на чешкия художник Войта Павличек. Експозицията „Velvet Underground“ ще бъде официално открита на 12 юни от 18:00 часа в пространството LOVE MY TIME на ул. „11 август“ 4.

Изложбата се реализира от галерия „Tanya Sanchez“ и представя 14 произведения на автора – както нови, така и емблематични творби, в които експлозивни цветове, органични форми и кадифени повърхности създават необичайно визуално и сетивно преживяване.

Павличек е сред интересните имена на съвременното европейско изкуство със своята експериментална работа с флок – кадифен материал, който превръща в основен елемент на художествения си език. В неговите произведения текстурата не служи като декоративен ефект, а изгражда динамична живописна среда, в която светлината и цветът непрекъснато променят възприятието на зрителя.

След като напуска Чехословакия през 1988 година и се установява в Париж, художникът развива собствен стил, съчетаващ живопис, обект и материален експеримент. Самият той определя техниката си като „брутална абстракция“ – поле за свободна енергия, интуиция и непрестанно творческо откривателство.

За творчеството му висока оценка дава американският художник, скулптор и режисьор Джулиан Шнабел, носител на „Златен глобус“. По думите му Павличек съчетава изобретателност, въображение и ентусиазъм, а публиката продължава да открива нови изненади в неговото артистично пътешествие.

„Мисията ни е да представяме и популяризираме младите български автори извън пределите на страната, като същевременно привличаме утвърдени европейски имена в областта на съвременното изкуство. Така легитимираме България като дестинация, в която се развиват талантливи творци“, коментира собственикът на галерията Таня Санчес.

Войта Павличек е роден в Прага през 1968 година. Завършва Консерваторията по танци и започва кариерата си като балетен артист в Националния театър в Прага. След установяването си във Франция насочва творческите си търсения към скулптурата и живописта, а от 1992 година участва в изложби в редица европейски държави и САЩ. Днес живее и работи на Канарските острови.

Изложбата „Velvet Underground“ може да бъде разгледана след официалното откриване на 12 юни от 18:00 часа в LOVE MY TIME в Пловдив.