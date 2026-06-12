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Фестивалът „Пловдив – древен и вечен“ превръща града в машина на времето

Photo of Дежурен Редактор Дежурен Редактор Follow on X Send an email 09:41ч, петък, 12 юни, 2026
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Близо 200 възстановчици от България, Хърватия и Сърбия се включват  в „Пловдив – древен и вечен: история, етнология, култура и изкуство“ от 12 до 14 юни

За осма поредна година Пловдив ще се превърне в тридневна арена на живата история, оживяваща пред очите на жителите и гостите на града. От 12 до 14 юни утвърденият фестивал „Пловдив – древен и вечен: история, етнология, култура и изкуство“ ще разгърне своите мащаби, за да докаже за пореден път своята основна мисия – да съхранява традициите и да представя по увлекателен начин богатото минало на България и региона. Превърнал се в емблема на града, форумът не само възкресява духа на отминалите епохи, но служи и като своеобразен „трамплин“ за насърчаване и изява на млади български таланти.

През тазгодишното осмо издание градът под тепетата ще посрещне близо 200 възстановчици от България, Хърватия и Сърбия. Ако в тези дни случайно срещнете по улиците тежко въоръжени рицари, изящно облечени римлянки, внушителни варвари или средновековни воини – не се изненадвайте! Това са участниците, които ще потопят Пловдив в атмосферата на Античността и Средновековието.

Фестивалът се организира от Сдружение за исторически възстановки „Филипопол“ с финансовата подкрепа на Община Пловдив като част от Културния календар на града за 2026 година.

Входът за цялото събитие е СВОБОДЕН! Програмата е изключително разнообразна, подходяща за всички възрасти и обещава много положителни емоции и моменти, за които дълго ще се разказва.

ПОДРОБНА ПРОГРАМА НА ФЕСТИВАЛА

12 ЮНИ (ПЕТЪК) – ТЪРЖЕСТВЕНО ОТКРИВАНЕ (Римски стадион)

  • 18:00 – 19:00 ч. | Тържествено дефиле: Внушително шествие на основната група от възстановчици ще премине от Централна поща, по Площад „Централен“ и Главната улица до Римския стадион. Част от участниците ще се включат в официалната церемония, а останалите ще се завърнат в историческите лагери, разгърнати в Парк „Лаута“ (в зоната срещу „Технополис“).
  • 18:00 ч. | Музикално начало: Старт на официалната програма на сцената на Римския стадион с мини-концерт на група „Фрея“ (Теодора Стоянова, Добрин Стоянов и Владислава Стоянова), които ще пренесат публиката в епохата чрез изпълнения на средновековна скандинавска музика.
  • 19:00 ч. | Сцена за младите таланти на България: Микрофонът ще бъде даден на бъдещите музикални звезди – Симеон Попов, Виктор Апостолов и Борис Апостолов. Изявените младежи ще представят:
    • „Полетът на бръмбара“ от Римски-Корсаков – в изпълнение на перкусионно трио (пиано, барабани и ксилофон);
    • Рудиментален двубой (комплект барабани и пайп дръм);
    • „Момчето с въпросите“ от Христо Йоцов – дуо пиано и барабани.
  • Исторически спектакли и танци: Програмата продължава с „На крилете на античността“ – фрагмент от танцова пиеса на историческа тематика, представена от ЕРА Балет. Веднага след тях учениците от Националната гимназия за сценични и екранни изкуства (НГСЕИ) ще представят театрално-танцовото представление „С любов към Пловдив“.
  • Зрелища и битки на арената: След арт програмата идва ред на любимите на публиката зрелища на древния Филипопол:
    • Безмилостни антични битки между гладиатори от школите Ludus Lupercalis (Вълците от Кабиле), Ludus Traex, Ludus Tomitanus и бойци от Антична Тракия.
    • Танци от Средновековието, представени чрез характерен за периода стил от група Kontea (Хърватия).
    • Реконструкторски средновековен бой (Combat reenactment) с автентични оръжия, представен от водещи групи от страната и чужбина: Knights of Vrana (Хърватия), „Величие“ (България), White Eagles / Бели Орлови (Сърбия), НД „Традиция“ – Панагюрище (България) и др.
    • Демонстрация на Бохурт триатлон (исторически средновековен бой с характерни оръжия и броня от края на 14 в.) по правилата на WMCF Knights, представен от Наемна дружина “Барадж” с нейния международно признат шампион – Петър Владов.

13 ЮНИ (СЪБОТА) – ЖИВОТЪТ В ДРЕВНОСТТА (Парк „Лаута“)

  • 10:30 ч. | Официално откриване на събитията в парка.
  • 10:00 – 18:00 ч. | Тематични исторически лагери (отворени през целия ден):
    • ЛАГЕР „АНТИЧНОСТ“: Демонстрации на антични занаяти, бит и култура, стрелба с античен лък, боравене с оръжия, битки и автентичен робски пазар.
    • ЛАГЕР „РАННО СРЕДНОВЕКОВИЕ“: Демонстрации на ранносредновековни занаяти, характерна храна, бит и култура, конна езда и стрелба с лък. Специално за децата ще работи Средновековна школа за млади воини – обучение на младежи и деца в стрелба с лък, боравене с копие, щит и сабя.
    • ЛАГЕР „КЪСНО СРЕДНОВЕКОВИЕ“: Демонстрации на занаяти, бит и култура на българи, ромеи, латини и рицари. Изложба на късносредновековни облекла и въоръжение, представяне на воински умения и строй, средновековна кухня и медицина. Програмата включва и интригуваща презентация на тема „Цар Калоян и рицарите от Филипополското херцогство“.
  • 19:00 – 20:00 ч. | Вечерен концерт: Музикално изпълнение на група “Фрея” и вълнуваща среща с проекта „История и музика“.

14 ЮНИ (НЕДЕЛЯ) – ЖИВА ИСТОРИЯ И МУЗЕЙ НА ОТКРИТО (Парк „Лаута“)

  • 10:00 – 13:00 ч. | Интерактивна програма:

* Разглеждане на средновековните лагери, автентични занаятчийски работилници и търговски щандове.

  • Жива история: Детайлно представяне на армиите през различните епохи, техните тактики и бойни практики. Изложба на облекла, въоръжение и снаряжение на тогавашните войскари.
  • Средновековна школа за млади воини – продължение на обучението за деца и младежи (стрелба с лък, копие, щит и сабя).
  • Антични и средновековни игри и забавления за малки и големи.
  • Финално представяне на традиционни за историческите периоди танци и музика.

Спонсори и партньори

Организаторите изразяват своята дълбока благодарност към всички партньори, подкрепили събитието: Холдинг КЦМ 2000, Стефанов Мотърс ООД, „СОЛИС“ ЕООД, Магазин Дан Мар, Best Cigars Plovdiv, Магазин Кристал 1, Училища Максимум, ANTIKO.BG, Адвокатско дружество „Богданов и Пенев“, “БРАДЪРС СЕКЮРИТИ ГРУП” ЕООД, Сандвичи и сладкиши Eat&Go, Михалково АД, Национална гимназия за сценични и екранни изкуства, Спортно училище „Васил Левски“ Пловдив, „Кривицки и Сие“ ООД, Дигитална агенция SEOMAX, ОИ „Старинен Пловдив“, РД Студио ООД, Ера Балет, Антонов ЕООД, Център за спешна медицинска помощ Пловдив, Уондър Тойс ООД, Coating Company, Комадерия „Улпия“ Пловдив.

Photo of Дежурен Редактор Дежурен Редактор Follow on X Send an email 09:41ч, петък, 12 юни, 2026
0 391 4 минути
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Дежурен Редактор

Екип на Под Тепето - Наистина Пловдив

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