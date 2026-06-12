Фестивалът „Пловдив – древен и вечен“ превръща града в машина на времето

Близо 200 възстановчици от България, Хърватия и Сърбия се включват в „Пловдив – древен и вечен: история, етнология, култура и изкуство“ от 12 до 14 юни

За осма поредна година Пловдив ще се превърне в тридневна арена на живата история, оживяваща пред очите на жителите и гостите на града. От 12 до 14 юни утвърденият фестивал „Пловдив – древен и вечен: история, етнология, култура и изкуство“ ще разгърне своите мащаби, за да докаже за пореден път своята основна мисия – да съхранява традициите и да представя по увлекателен начин богатото минало на България и региона. Превърнал се в емблема на града, форумът не само възкресява духа на отминалите епохи, но служи и като своеобразен „трамплин“ за насърчаване и изява на млади български таланти.

През тазгодишното осмо издание градът под тепетата ще посрещне близо 200 възстановчици от България, Хърватия и Сърбия. Ако в тези дни случайно срещнете по улиците тежко въоръжени рицари, изящно облечени римлянки, внушителни варвари или средновековни воини – не се изненадвайте! Това са участниците, които ще потопят Пловдив в атмосферата на Античността и Средновековието.

Фестивалът се организира от Сдружение за исторически възстановки „Филипопол“ с финансовата подкрепа на Община Пловдив като част от Културния календар на града за 2026 година.

Входът за цялото събитие е СВОБОДЕН! Програмата е изключително разнообразна, подходяща за всички възрасти и обещава много положителни емоции и моменти, за които дълго ще се разказва.

ПОДРОБНА ПРОГРАМА НА ФЕСТИВАЛА

12 ЮНИ (ПЕТЪК) – ТЪРЖЕСТВЕНО ОТКРИВАНЕ (Римски стадион)

18:00 – 19:00 ч. | Тържествено дефиле: Внушително шествие на основната група от възстановчици ще премине от Централна поща, по Площад „Централен“ и Главната улица до Римския стадион. Част от участниците ще се включат в официалната церемония, а останалите ще се завърнат в историческите лагери, разгърнати в Парк „Лаута“ (в зоната срещу „Технополис“).

Внушително шествие на основната група от възстановчици ще премине от Централна поща, по Площад „Централен“ и Главната улица до Римския стадион. Част от участниците ще се включат в официалната церемония, а останалите ще се завърнат в историческите лагери, разгърнати в Парк „Лаута“ (в зоната срещу „Технополис“). 18:00 ч. | Музикално начало : Старт на официалната програма на сцената на Римския стадион с мини-концерт на група „Фрея“ (Теодора Стоянова, Добрин Стоянов и Владислава Стоянова), които ще пренесат публиката в епохата чрез изпълнения на средновековна скандинавска музика.

: Старт на официалната програма на сцената на Римския стадион с мини-концерт на група „Фрея“ (Теодора Стоянова, Добрин Стоянов и Владислава Стоянова), които ще пренесат публиката в епохата чрез изпълнения на средновековна скандинавска музика. 19:00 ч. | Сцена за младите таланти на България : Микрофонът ще бъде даден на бъдещите музикални звезди – Симеон Попов, Виктор Апостолов и Борис Апостолов. Изявените младежи ще представят: „Полетът на бръмбара“ от Римски-Корсаков – в изпълнение на перкусионно трио (пиано, барабани и ксилофон); Рудиментален двубой (комплект барабани и пайп дръм); „Момчето с въпросите“ от Христо Йоцов – дуо пиано и барабани.

: Микрофонът ще бъде даден на бъдещите музикални звезди – Симеон Попов, Виктор Апостолов и Борис Апостолов. Изявените младежи ще представят: Исторически спектакли и танци: Програмата продължава с „На крилете на античността“ – фрагмент от танцова пиеса на историческа тематика, представена от ЕРА Балет. Веднага след тях учениците от Националната гимназия за сценични и екранни изкуства (НГСЕИ) ще представят театрално-танцовото представление „С любов към Пловдив“.

Програмата продължава с „На крилете на античността“ – фрагмент от танцова пиеса на историческа тематика, представена от ЕРА Балет. Веднага след тях учениците от Националната гимназия за сценични и екранни изкуства (НГСЕИ) ще представят театрално-танцовото представление „С любов към Пловдив“. Зрелища и битки на арената : След арт програмата идва ред на любимите на публиката зрелища на древния Филипопол: Безмилостни антични битки между гладиатори от школите Ludus Lupercalis (Вълците от Кабиле), Ludus Traex, Ludus Tomitanus и бойци от Антична Тракия. Танци от Средновековието, представени чрез характерен за периода стил от група Kontea (Хърватия). Реконструкторски средновековен бой (Combat reenactment) с автентични оръжия, представен от водещи групи от страната и чужбина: Knights of Vrana (Хърватия), „Величие“ (България), White Eagles / Бели Орлови (Сърбия), НД „Традиция“ – Панагюрище (България) и др. Демонстрация на Бохурт триатлон (исторически средновековен бой с характерни оръжия и броня от края на 14 в.) по правилата на WMCF Knights, представен от Наемна дружина “Барадж” с нейния международно признат шампион – Петър Владов.

: След арт програмата идва ред на любимите на публиката зрелища на древния Филипопол:

13 ЮНИ (СЪБОТА) – ЖИВОТЪТ В ДРЕВНОСТТА (Парк „Лаута“)

10:30 ч. | Официално откриване на събитията в парка.

10:00 – 18:00 ч. | Тематични исторически лагери (отворени през целия ден): ЛАГЕР „АНТИЧНОСТ“: Демонстрации на антични занаяти, бит и култура, стрелба с античен лък, боравене с оръжия, битки и автентичен робски пазар. ЛАГЕР „РАННО СРЕДНОВЕКОВИЕ “: Демонстрации на ранносредновековни занаяти, характерна храна, бит и култура, конна езда и стрелба с лък. Специално за децата ще работи Средновековна школа за млади воини – обучение на младежи и деца в стрелба с лък, боравене с копие, щит и сабя. ЛАГЕР „КЪСНО СРЕДНОВЕКОВИЕ“: Демонстрации на занаяти, бит и култура на българи, ромеи, латини и рицари. Изложба на късносредновековни облекла и въоръжение, представяне на воински умения и строй, средновековна кухня и медицина. Програмата включва и интригуваща презентация на тема „Цар Калоян и рицарите от Филипополското херцогство“.

19:00 – 20:00 ч. | Вечерен концерт: Музикално изпълнение на група “Фрея” и вълнуваща среща с проекта „История и музика“.

14 ЮНИ (НЕДЕЛЯ) – ЖИВА ИСТОРИЯ И МУЗЕЙ НА ОТКРИТО (Парк „Лаута“)

10:00 – 13:00 ч. | Интерактивна програма:

* Разглеждане на средновековните лагери, автентични занаятчийски работилници и търговски щандове.

Жива история : Детайлно представяне на армиите през различните епохи, техните тактики и бойни практики. Изложба на облекла, въоръжение и снаряжение на тогавашните войскари.

: Детайлно представяне на армиите през различните епохи, техните тактики и бойни практики. Изложба на облекла, въоръжение и снаряжение на тогавашните войскари. Средновековна школа за млади воини – продължение на обучението за деца и младежи (стрелба с лък, копие, щит и сабя).

– продължение на обучението за деца и младежи (стрелба с лък, копие, щит и сабя). Антични и средновековни игри и забавления за малки и големи.

Финално представяне на традиционни за историческите периоди танци и музика.

Спонсори и партньори

Организаторите изразяват своята дълбока благодарност към всички партньори, подкрепили събитието: Холдинг КЦМ 2000, Стефанов Мотърс ООД, „СОЛИС“ ЕООД, Магазин Дан Мар, Best Cigars Plovdiv, Магазин Кристал 1, Училища Максимум, ANTIKO.BG, Адвокатско дружество „Богданов и Пенев“, “БРАДЪРС СЕКЮРИТИ ГРУП” ЕООД, Сандвичи и сладкиши Eat&Go, Михалково АД, Национална гимназия за сценични и екранни изкуства, Спортно училище „Васил Левски“ Пловдив, „Кривицки и Сие“ ООД, Дигитална агенция SEOMAX, ОИ „Старинен Пловдив“, РД Студио ООД, Ера Балет, Антонов ЕООД, Център за спешна медицинска помощ Пловдив, Уондър Тойс ООД, Coating Company, Комадерия „Улпия“ Пловдив.