Петко Ангелов пуска нови електробуси в градския транспорт

Превозвачът очаква първите електрически автобуси от Китай до шест седмици, но предупреждава за недостиг на шофьори и проблеми с вандализма

Осем чисто нови електрически автобуса ще се движат по линиите на градския транспорт в Пловдив до няколко седмици. Това съобщи превозвачът Петко Ангелов на брифинг в Община Пловдив, преди предстоящото подписване на договора за обществен превоз в града за следващите 10 години под тепетата.

По думите му първите електробуси се очаква да пристигнат от завода производител в Китай след около шест седмици. След оборудването им с необходимите системи те ще бъдат въведени незабавно в експлоатация и ще обслужват линия от градската мрежа, която общината посочи.

Въпреки инвестицията в нов подвижен състав Ангелов не скри, че гледа с известни резерви към новия договор с Община Пловдив и че не е особено щастлив от това, че скоро ще положи парафа си под него. Причината- заложените в контракта изисквания към превозвача са значително по-тежки, заради риска от сериозни санкции, заради намерението на градската управа да поеме 30% от линиите в бъдещ момент. Така или иначе обаче компанията му вече се подготвя да изпълнява ангажиментите си.

Най-сериозното предизвикателство според Ангелов остава недостигът на квалифицирани водачи. Ангелов прогнозира, че кадровият проблем ще бъде сред основните фактори, които ще затрудняват изпълнението на договора през следващите години.

Заради липсата на шофьори превозвачът очаква в Пловдив да пристигнат водачи от Индия и Азербайджан, които да заемат свободните места зад воланите на автобусите.

Друг сериозен проблем, който той отчита, е вандализмът в обществения транспорт. По думите му щетите по превозните средства и проявите на недобросъвестно отношение от страна на част от пътниците също оказват сериозно влияние върху работата на транспортните оператори. Изтъкна още трудното намиране на резервни части.

Очаква се новите електробуси да бъдат първата стъпка към модернизацията на автопарка по новите договори за обществен превоз, които ще определят облика на градския транспорт в Пловдив през следващото десетилетие.

Очаквайте подробности.