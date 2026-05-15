Трима министри на изслушване в парламента

Министрите на вътрешните работи, регионалното развитие и околната среда ще участват в днешния парламентарен контрол, като ще отговарят на въпроси, свързани с обществения ред, инфраструктурни проблеми и екологични казуси.

Вътрешният министър Иван Демерджиев ще бъде изслушан заради напрежението в Габрово след масово сбиване, предизвикало обществен отзвук през последните дни.

Свлачището по пътя Смолан-Пампорово блокира Родопите

Най-много въпроси са отправени към регионалния министър Иван Шишков. Част от тях са свързани с пътната инфраструктура и по-специално със ситуацията около свлачището на пътя Смолян – Пампорово. Очаква се той да даде информация кога може да бъде възстановено движението по трасето и какви действия се предприемат по ремонта.

Министърът на околната среда и водите Росица Карамфилова – Благова ще отговаря по теми, свързани с екологичен контрол и инвестиционни намерения. Сред тях са наложена административна мярка на дървопреработвателно предприятие във Велико Търново и проект за изграждане на фотоволтаична централа в защитената зона „Пъстрина“ край село Николово.