Детска ясла в Пловдив протече

Смесват групите по време на епидемия, докато събират дъждовната вода с кофи и легени

Разквартироват част от децата в други ясли заради авариен ремонт засегнатите помещения

Сериозен теч от покрива е направил неизползваем втория етаж на детска ясла в пловдивския квартал „Изгрев“, съобщи Нова ТВ. Водата се стича по таваните, стените и дори от осветителните тела, което е наложило децата да бъдат преместени на първия етаж и събрани в общи помещения.

Ситуацията буди сериозно притеснение сред родителите, които сигнализират, че сливането на групите нарушава действащите противоепидемични мерки. „Това е недопустимо – групите не трябва да се събират в едно помещение, особено в грипния сезон“, коментират родители. По думите им подобна организация увеличава риска от разпространение на вирусни инфекции.

Един от родителите споделя, че децата от трета и четвърта група са били обединени и преместени на първия етаж.

„Искаме просто да сме спокойни, че обстановката е нормална и децата са в безопасност“, казва той.

По информация на медията, течът е толкова сериозен, че персоналът е принуден да поставя кофи и легени в помещенията, за да събира капещата дъждовна вода. Реално вторият етаж на сградата към момента не може да се използва.

Директорът на детската ясла Десислава Иванова обяснява, че в двете групи на първия етаж в момента се отглеждат между 20 и 25 деца, въпреки че по списък те са около 60.

„Бройката позволява да се осигури безопасност. Извършва се и строг здравен филтър на входа“, заявява тя.

Кметът на район „Източен“ Емил Русинов потвърждава, че сградата е опасна за използване в сегашното ѝ състояние.

„Капе дори от осветителните тела, затова децата са свалени на първия етаж. Ремонтът ще започне в най-кратки срокове, финансирането ще бъде осигурено от фонда за аварийни ремонти“, казва той.

Докато тече процедурата по избор на изпълнител, децата могат да бъдат временно преместени в други детски заведения в района, като от общината уверяват, че няма да бъдат ощетени.