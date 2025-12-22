Откриха обновената улица „Славянска“ в район „Източен“

След тримесечен ремонт беше открита обновената част от улица „Славянска“ в Пловдив. Проектът обхваща участъка между ул. „Лев Толстой“ и бул. „Източен“

Обновената улица „Славянска“ в пловдивския район „Източен“ беше официално открита днес. Реконструкцията обхваща участъка между ул. „Лев Толстой“ и бул. „Източен“.

По проекта е подменена старата пътна настилка с нова асфалтобетонова, изградени са нови водопровод и канализация, обновени са тротоарите и е монтирано улично осветление. По данни на общината в района са засадени 54 нови дървета.

По време на откриването кметът на Пловдив Костадин Димитров посочи, че ремонтът е изпълнен в рамките на три месеца. Той посочи, че в срок вървят и други ключови инфраструктурни обекти в града, сред които югоизточният обход на Околовръстния път, ул. „Генерал Колев“.

На място днес жители на района наблюдаваха откриването и първите автомобили, които преминаха по новата настилка.

На събитието присъстваха заместник-кметовете Иван Стоянов и Хакъ Сакъбов, както и кметът на район „Източен“ Емил Русинов.