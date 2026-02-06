Безплатни изследвания, лекарства и съдействие за онкопациенти в Пловдив

Комплексен онкологичен център – Пловдив напомня, че всички пациенти с онкологични заболявания имат право на редовни диспансерни прегледи, които се извършват напълно безплатно. В рамките на диспансерното проследяване се провеждат необходимите изследвания според индивидуалното състояние на пациента – вземане на кръв, туморни маркери, преглед от специалист, ехографско изследване, цитонамазка и други диагностични процедури.

Диспансеризираните пациенти, които провеждат редовни контролни прегледи и са на хормонално лечение, имат право да получават необходимите хормонални лекарствени продукти, осигурявани и заплащани от Националната здравноосигурителна каса. В рамките на утвърдените терапевтични протоколи в КОЦ – Пловдив безплатно се отпускат и поставят съответните медикаменти.

Пациентите под активно наблюдение в Комплексен онкологичен център – Пловдив, които са в напреднал стадий на заболяването, имат право и на безплатно получаване на обезболяващи лекарствени средства, съобразно медицинските показания и действащата нормативна уредба.

Всички диспансеризирани и проследявани пациенти в КОЦ – Пловдив получават и безплатно административно и медицинско съдействие. То включва изготвяне на медицински протоколи за явяване пред ТЕЛК, издаване на служебни бележки и медицински удостоверения, както и помощ при подготовката и оформянето на необходимата медицинска документация.

Прегледите се осъществяват след предварително записан час на телефоните: 089 449 4719, 032/278 721, 032/278 765, 032/278 761 и 032/278 762. Диспансерните прегледи се извършват в Първа база на КОЦ – Пловдив, бул. „Васил Априлов“ 15А, от понеделник до петък, в часовия диапазон от 7:30 до 14:00 часа.

Редовното диспансерно проследяване е важна част от грижата за пациентите и допринася за навременното проследяване на здравословното им състояние.