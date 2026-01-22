Без предварително предупреждение електронната система за прием в детски градини в Пловдив бе подменена, а родителите трябва да въвеждат отново вече предоставени данни

В Пловдив общината внезапно подмени електронната система за кандидатстване в детски ясли и градини, без предварително уведомление. Това е станало в началото на седмицата. Всички вече подадени заявления за кандидатстване на деца в ясли и детски градини са анулирани, това съобщиха разтревожени семейства с малки деца в редакцията на Под тепето.

Родителите са принудени да въвеждат повторно зявленията с информация, която вече е налична в системата на администрацията.

Според закона събирането на лични данни или информация, с която дадена институции разполага, не е разрешено, коментира Венета Иванова – юрист. Семействата обаче нямат избор, ако искат детето им да участва в класирането. Това не е единствения проблем, по-големият е, че те нямат времее за реакция.

Липса на време за реакция

Родителите изразяват особено недоволство от кратките срокове за нова регистрация. Софтуерът бе сменен на 20 януари, а свободните места за следващото класиране според спуснаатите графици ще бъдат публикувани днес на 22 януари. Това означава, че на семействата се даават едва два дни да актуализират данните и да подадат заявленията си. Според засеегнатите родители това е недопустимо и изключително стресиращо.

„Няма как да се подготвиш и да попълниш всичко навреме, особено когато системата е нова и непозната“, споделят родители.

Според общинската администрация, не е необходимо създаване на нов профил за детето. От там поясняват, че името се избира от менюто в профила на родителя. Това не успокоява гражданите, които вече са предоставили лични данни. Те се притесняват освен за сигурността им и от факта, че управата наа граада не комуникира нововъведението навреме, за да улеснява процеса, вместо да го бави.

Според експерти в административното право внезапната промяна на системата и задължаването на родителите да въвеждат повторно лични данни може да противоречи на Закона за защита на личните данни и добрите практики за електронно администриране.

Родителите настояват за ясни инструкции, предварително уведомление при промяна на системата и гаранция за сигурността на данните, за да се избегне хаос и ненужно напрежение.

Припомняме, че от Нова година има нови правила за прием в детски ясли и градини под тепетата, те са публикувани в сектор „Нормативни документи“ в страницата dz-priem.plovdiv.bg.