City of Plovdiv: Подлезът на Гладстон вече е неузнаваем

Градската намеса в подлеза на Гладстон прави неприветливото до този момент съоръжение неузнаваемо. В това се увери на място репортер на Под тепето. Макар и все още недовършено, паното, посветено на градския бранд City of Plovdiv, променя напълно усещането за пространството и отношението на пешеходците и шофьорите към него.

То вече не е просто скучното за преминаване или изчакване на автобуса място, а е своеобразна галерия на открито, която разказва история на визуалната идентичност на града. Създателите й от студио ПУНКТ са и хората, които седят зад проекта в подлеза, който пък е част от предстоящия фестивал BRAND THE CITY.

Мащабното събитие, посветено на градския дизайн, стартира на 26 февруари и ще продължи до 1 март. Част от програмата му е международен форум с участието на някои от знаковите имена в света на дизайна – професионалисти и студиа, стоящи зад едни от най-разпознаваемите проекти за градска визуална идентичност в Европа.