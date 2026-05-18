Пловдивски полицаи разубедиха мъж да сложи край на живота си

12:26ч, понеделник, 18 май, 2026
Пловдивски полицаи разубедиха мъж, решил да сложи край на живота си. Около 20.30 ч. в събота на тел. 112 постъпил сигнал, че мъж се кани да скочи от перилата на надлеза на бул. „Цар Борис III Обединител“ над ул. „Гладстон“. Незабавно натам били насочени служители от Четвърто РУ и психолог от сектор „Психолаборатория“, а в спасителната акция се включили и екипи на РД „Пожарна безопасност и защита на населението“.

С 45-годишния пловдивчанин, който бил във видимо тежко емоционално състояние, униформените служители започнали да разговарят дълго и търпеливо, проявявайки нужното разбиране. Два часа и половина по-късно, благодарение на тяхната професионална намеса, мъжът се отказал да осъществи намерението си да извърши самоубийствения скок.

Той е настанен в специализирано здравно заведение за оказване на необходимата помощ.

