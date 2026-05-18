Пловдивски лекари се борят за живота на 2 деца, пострадали тежко при пожар

Възрастен мъж е загинал, а две малки деца са с в критично състояние след пожари през почивните дни в Пловдивска област, съобщиха от полицията.

Сигналът за поява на пламъци в къща в село Брестовица е получен около 19.30 ч. в неделя, а след приключване на гасителните действия в една от стаите било открито безжизненото тяло на 70-годишния обитател.

Предната вечер, около 22.30 ч., пък постъпило съобщение за възникнало запалване в жилищно помещение в село Любен, при което тежко са пострадали деца на 4 и 5 години. Те са настанени в пловдивска болница, лекарите се борят за живота им. И двете местопроизшествия са запазени, извършени са огледи.

Причините и обстоятелствата, довели до инцидентите, се разследват съответно от служители на РУ-Стамболийски и РУ-Труд.