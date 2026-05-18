Спипаха осем пияни и дрогирани шофьори през уикенда

Двама стабилно почерпени шофьори бяха хванати от полицията вчера в Асеновград и изтрезняха в ареста. Те са били засечени с концентрация на алкохол в кръвта около 4 промила.

Под въздействие на солидно количество изпити спиртни напитки – над 3 промила, бил и друг мъж, предизвикал с автомобила си катастрофа с материални щети на пътя между Поповица и Чирпан.

Междувременно в района на 234 км на главен път Пловдив – Хасково бил задържан неправоспособен шофьор, пиян с 2 промила и употребил наркотични вещества.

Дрогиран и без свидетелство за правоуправление зад волана на лек автомобил бил засечен и мъж на ул. „Солунска“ в областния град. В диапазона от 2 до 3 промила дрегерите отчели и при проверки на още трима водачи, спрени на пловдивския бул. „Дунав“, в участъка между Асеновград и Поповица и в село Виница.

Срещу осмината извършители се водят бързи производства.