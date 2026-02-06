Каймакът на европейския градски дизайн идва в Пловдив

BRAND THE CITY Forum събира каймакa на европейския дизайн под тепетата – идват студиата, работили над визуалната идентичност на Виена, Амстердам, Порто, Лайпциг, Прага и много други емблематични проекти в сферата на градския брандинг. Официален гост и участник във форума ще е и кметът на полския град Лодз Хана Здановска

20 дни остават до старта на международно събитие, което може да разкраси още повече лицето на Пловдив. Събитие, което цели да промени начина, по който виждаме, възприемаме и изживяваме града. Първият по рода си фестивал за градски дизайн у нас BRAND THE CITY Festival ще събере на едно място каймака на европейския дизайн – тук ще дойдат студиата, работили над визуалната идентичност на Виена, Амстердам, Порто, Лайпциг, Прага, компании като Amazon, Meta, Youtube и много други световноизвестни брандове. Концепцията е Пловдив да влезе в елитната компания на населените места в Европа, които имат уникална и разпознаваема в целия свят визуална идентичност.

Не е никаква изненада, че зад този мащабен проект BRAND THE CITY Festival седи екипът на пловдивското студио ПУНКТ, който сътвори визуалната идентичност на Пловдив 2019, създаде единен градски шрифт Plovdiv Typeface, a сега работи усърдно върху развитието и налагането на обща визия на туристическия и градски бранд на Пловдив. Познаваме работата им от визиите на безчет събития, фестивали и културни институции под тепетата.

„Процесът по реализирането на цялостна визуална идентичност на Пловдив стартира преди около година и половина и този фестивал е една естествена следваща стъпка – поканихме студиата от Европа, разработили бранда на някои от най-знаковите градове, за да се поучим от техния опит и да се опитаме да го приложим и тук“, каза двигателят на ПУНКТ Красимир Ставрев в поредния епизод от видеоподкаста „В Капана“ на Под тепето.

Днешното видео заснехме на едно много специално място – бившото Artnewscafe, което ще е една от точките на предстоящия фестивал. Емблематичното заведение на „Отец Паисий“ придоби нов вид и нова функционалност, които ще бъдат разкрити в рамките на BRAND THE CITY Festival.

Най-голямото събитие от фестивала ще е на 27 февруари. Епископската базилика на Филипопол ще посрещне BRAND THE CITY Forum – международния форум за градски брандинг, който лекции и панелни дискусии, посветени на ролята на дизайна в изграждането на идентичността на градове и държави. Именно в него ще се включат някои от най-разпознаваемите имена в света на дизайна – професионалисти и студиа, стоящи зад едни от най-разпознаваемите проекти за градска визуална идентичност в Европа. Събитието е със свободен достъп, но е задължително предварително да направите своята регистрация на сайта BRANDTHECITY.EU.

„Нужни са само няколко клика, за да станете част от събитието. Лектор във форума ще е и кметът на полския град Лодз, който от индустриален център се превърна в съвременно културно-туристическо средище, а сред гостите в публиката ще бъдат кметове на български общини, които се интересуват от темата за градския дизайн и визуалната идентичност. Побързайте да се регистрирате, тъй като местата са ограничени до 100“, призова желаещите да присъстват на международния форум Светла Тодорова.

Двамата добавиха, че по време на няколкодневния фестивал ще бъде преобразена напълно пешеходната артерия в подлеза на Гладстон чрез невиждана до този момент намеса в градската среда. Програмата включва още две изложби на открито серия от тематични работилници.

Вижте кои ще бъдат участниците в международния форум:

Габор Шрайер (Германия), главен творчески директор в Saffron Brand Consultants, под чието творческо ръководство се реализират емблематични проекти като Град Виена, считан за един от водещите примери в съвременната градска идентичност;

(Германия), главен творчески директор в Saffron Brand Consultants, под чието творческо ръководство се реализират емблематични проекти като Град Виена, считан за един от водещите примери в съвременната градска идентичност; Едуардо Айреш (Португалия), основател и творчески директор на Studio Eduardo Aires – автор на визуалната идентичност на град Порто и на правителството на Португалия;

(Португалия), основател и творчески директор на Studio Eduardo Aires – автор на визуалната идентичност на град Порто и на правителството на Португалия; Роел Ставоринус (Нидерландия), стратегически директор в thonik – студиото зад визуалната идентичност на град Амстердам, с дългогодишен опит в работата с публични и културни институции;

(Нидерландия), стратегически директор в thonik – студиото зад визуалната идентичност на град Амстердам, с дългогодишен опит в работата с публични и културни институции; Якуб Спурни и Михаел Долейш (Чехия), Studio Najbrt – създатели на визуалната идентичност на град Прага и на държавната администрация на Чешката република, както и на редица ключови културни институции;

(Чехия), Studio Najbrt – създатели на визуалната идентичност на град Прага и на държавната администрация на Чешката република, както и на редица ключови културни институции; Кристиан Ханке (Германия), партньор и творчески директор в edenspiekermann_ – студиото зад визуалната идентичност на град Лайпциг, с портфолио, включващо работа за глобални брандове и публични организации;

(Германия), партньор и творчески директор в edenspiekermann_ – студиото зад визуалната идентичност на град Лайпциг, с портфолио, включващо работа за глобални брандове и публични организации; Хана Здановска (Полша), кмет на Лодз и член на Европейския комитет на регионите, с дългогодишен опит в градската трансформация, публичните политики и мащабни програми за обновяване на градската среда;

(Полша), кмет на Лодз и член на Европейския комитет на регионите, с дългогодишен опит в градската трансформация, публичните политики и мащабни програми за обновяване на градската среда; Костис Карацас (Гърция), предприемач и основател на The Greek Foundation – организация, посветена на съвременното културно позициониране на Гърция в международен контекст.

BRAND THE CITY Forum 2026 е организиран от punkt.studio в партньорство със Studio Komplekt и Община Пловдив. Следете развитието на проекта в официалния сайт или в социалните мрежи Фейсбук и Инстаграм.

Фестивалът се реализира по проект „Отново Заедно“, процедура BG-RRP-11.021 „Ново поколение местни политики за култура за големи общини“, финансиран от Европейския съюз, чрез Механизма за възстановяване и устойчивост (NextGenerationEU), по Национален план за възстановяване и устойчивост на Република България.