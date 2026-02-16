Петър Чухов представя „В края на леглото“ в Пловдив

Литературният фестивал „Пловдив чете“, Литературен салон Spirt & Spirit, издателство „Жанет 45“ и клуб „Петното на Роршах“ канят почитателите на поезията на среща разговор с поета Петър Чухов. Събитието ще се проведе на 17 февруари от 19:00 часа в клуб „Петното на Роршах“, където авторът ще излезе на сцена за литературно четене очи в очи с публиката и ще представи най-новата си стихосбирка „В края на леглото“.

Книгата вече предизвиква интерес сред литературните среди. Философът и поет Цочо Бояджиев отбелязва: „От години съм запленен от поезията на Петър Чухов. Допада ми пестеливият изказ, дълбочината на мисълта и кристалната яснота на посланието. Всичко това читателят ще открие и в тази стихосбирка, която бих определил като връх в богатото творчество на един автентичен поет.“

Според литературния критик Амелия Личева новата книга носи разпознаваемия почерк на автора – лаконизъм, неочаквани поанти и поетизиране на всекидневното, но същевременно звучи „по-притихнала, по-тъжна и по-отказваща да тушира страховете“. В нея срещата с другия човек е сякаш отложена, а „целенасочено отстъпеното място на леглото остава празно“.

Петър Чухов е роден през 1961 г. в София и е автор на 16 стихосбирки, три книги с проза и книга за деца. Негови творби са преведени на 20 езика и публикувани в повече от 20 държави. Носител е на редица отличия, сред които наградата на музея „Башо“ в Япония, „Славейкова награда“, „Иван Николов“ за най-добра стихосбирка, Националната награда за лирика „Иван Пейчев“ и Националната литературна награда „Пеньо Пенев“ (2024).

Поетът е участвал във фестивали и литературни четения в Европа, САЩ, Япония и Мароко. Освен литература, той създава музика и текстове и се изявява на сцена с групата за поезия и алтернативен рок „ЛаТекст“. Член е на управителния съвет на Българския ПЕН-център и на няколко международни творчески организации.

Срещата в Пловдив обещава интимен разговор за поезията, страховете и тишината между думите – такава, каквато читателите ще открият и „В края на леглото“.