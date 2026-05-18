Бившият президент на федерацията по таекуондо и майстор в бойните изкуства Николай Чилингиров стана републикански шампион в най-голямото държавно първенство по динамична стрелба, което се проведе в Пазарджик през уикенда.

В надпреварата се включиха над 240 участника от цялата страна, а популярният пловдивчанин триумфира със златото и купата в дивизия Production Optics SS.

Националното първенство се организира от Българска федерация по динамична стрелба (БФДС), която обединява всички клубове, практикуват динамична стрелба в България и координира дейността им.