Николай Чилингиров спечели държавното първенство по динамична стрелба

12:43ч, понеделник, 18 май, 2026
Бившият президент на федерацията по таекуондо и майстор в бойните изкуства Николай Чилингиров стана републикански шампион в най-голямото държавно първенство по динамична стрелба, което се проведе в Пазарджик през уикенда.

В надпреварата се включиха над 240 участника от цялата страна, а популярният пловдивчанин триумфира със златото и купата в дивизия Production Optics SS.

Националното първенство се организира от Българска федерация по динамична стрелба (БФДС), която обединява всички клубове, практикуват динамична стрелба в България и координира дейността им.

