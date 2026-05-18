Стефан Радев гостува в Пловдив с литературна среща в „Петното“

Литературен фестивал „Пловдив чете“, литературният салон Spirt & Spirit, издателство „Жанет 45“ и клуб „Петното на Роршах“ канят пловдивчани на среща-разговор с поета и преводач Стефан Радев.

Събитието ще се проведе на 19 май от 19:00 ч. в клуб „Петното на Роршах“ на ул. „Йоаким Груев“ 36. Специални гости на вечерта ще бъдат редакторът на книгата Васил Видински – ВБВ и Иван Брегов.

В най-новата книга на Стефан Радев ежедневието, природата, фантазията и обществото се преплитат в поезия, която съчетава ирония, нежност и силна емоционалност.

„Невероятно е колко мощ и откровение има в обичайната тъга, в ръцете и телата, както и в протичането на мълчанието“, пише за книгата Васил Видински.

Стефан Радев е роден в Пловдив през 1986 г. Завършва Френската езикова гимназия в града, а по-късно следва в Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Автор е на стихосбирката „Бутилка, чаша и радио“ и превежда поезия и проза от английски език, сред които произведения на Т. С. Елиът, Уолт Уитман и Хю Лофтинг. Носител е на редица литературни и преводачески отличия.

Събитието е част от пролетната програма на „Пловдив чете“ 2026 и календара на културните събития на Община Пловдив.