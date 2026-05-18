Млади пловдивчани превърнаха Небет тепе в сцена за идеи

С изложба, литературно четене и представяне на идеи за развитието на Небет тепе като активно културно пространство завърши осмото издание на проекта #Пространство Култура на Център за опит и идеи „Салве“.

Над 50 ученици от различни пловдивски гимназии се включиха в творческите работилници и финалното събитие, посветено на темата „Крепостта Небет тепе през погледа на младите“.

Участниците представиха фотографии, създадени с техниката цианотипия, авторски плакати, литературни текстове, екскурзоводски разработки и концепции за нов живот на емблематичното пространство над Стария град.

Сред предложенията на младежите бяха организиране на концерти, изложби, базари, лятно кино, поетични четения, безплатни обучения, спортни и арт събития, както и инициативи като пускане на китайски фенери, йога практики и представяне на университети.

Особено внимание учениците обърнаха на проблема с достъпността в Стария град и Небет тепе за хора с увреждания. Именно подобряването на достъпа до културното наследство бе сред основните акценти в разработените идеи.

Организаторите съобщиха, че предложенията на младите хора ще бъдат предоставени на Община Пловдив.

Проектът # Пространство Култура се реализира с финансовата подкрепа на Община Пловдив.