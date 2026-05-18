Пловдив чества 112 години от рождението на Борис Христов с филмова премиера 

На днешната дата – 18 май, честваме 112 години от рождението на великия Борис Христов. Един от най-гениалните оперни певци на ХХ век, титаничен бас, който близо 40 години шества по световните сцени и прославя България така, както малцина други са успели.

Легендарният бас е роден в Пловдив, в къща на ул. „Велико Търново“ № 47, където семейството му живее за кратко (днес отбелязана с барелеф и паметна плоча). Бащината му къща в София на ул. „Цар Самуил“ № 43, както и домът му в Рим, по волята на певеца са дарени на българската държава, за да служат на младите таланти и изкуството. Освен с космическия си талант, Борис Христов остава пример за истински патриотизъм – в нито едно свое интервю той не пропусна да повтори, че се гордее със своята Родина.

По повод годишнината, Община Пловдив и продуцентска къща „Б Плюс Филм“ канят пловдивчани и гости на града на една специална филмова премиера ДНЕС (понеделник, 18 май).

„Живот страшен и все пак много хубав“ – премиера на документален филм за Борис Христов

Час: 18:30 ч.

Място: LUCKY Дом на киното (ул. „Гладстон" № 1)

Вход: СВОБОДЕН (до запълване на местата в залата)

Прожекцията е жест на почит от страна на авторите към Пловдив – градът, в който е роден Борис Христов. Филмът не е просто биографичен разказ, а вълнуваща история за любовта като съзидателна сила, надживяла идеологическите догми. Лентата осветлява образа на Пенка Касабова – жената, останала в сянка, но изиграла ключова роля за превръщането на Борис Христов в световна легенда. Чрез нейните спомени и личните писма на баса, филмът разкрива непознатото му лице – неговата чувствителност, хумор и духовна метаморфоза.

След прожекцията: Публиката ще има възможност да се срещне лично с творческия екип на филма.

Творчески екип (България, 2026, 76 мин.):

Сценарист и режисьор: Ралица Димитрова

Оператор и продуцент: Пламен Герасимов

Музика: Давид Кокончев

Художник: Надежда Илиева | Костюми: Нели Пекарева

Звук: Александър Симеонов, Мариана Вълканова, Георги Вълчев

Изпълнителен продуцент: Мая Дражева

С участието на: Милена Ерменкова, Елена Хрант, Иваил Симеонов, Вера Среброва

Продукция: „Б Плюс Филм" в копродукция със СОНУС и Софийска опера и балет

С подкрепата на ИА „Национален филмов център"

Прожекцията в Пловдив се осъществява с подкрепата на Община Пловдив.

Още едно духовно събитие очаква своята публика днес, 18 май.

Премиера на документалния филм „Преди изгрева“

Час: 18:30 ч.

Място: LUCKY Дом на киното (ул. „Гладстон" № 1)

Вход: С БИЛЕТИ – на касата на киното или онлайн на https://t.ly/izgrev_plovdiv

Новият 55-минутен филм на журналиста и продуцент Георги Тошев е въздействащ и интимен разказ за живота и духовното пътешествие на философа, писател и духовен учител Свами Тиртха. Това е история за човек, който напуска сигурността на университетската си кариера в Печ (Унгария) по време на социализма, за да се посвети на бхакти йога. Филмът е медитативно кинопреживяване за процеса на вътрешно пробуждане и споделя размисли от неговата „Черна книга“ (представена в Пловдив миналата година) за егото, съмнението и личната трансформация.

След прожекцията: Публиката ще има възможност за специална среща и разговор с автора Георги Тошев и самия Свами Тиртха – шанс за жив диалог с героя на филма и неговото учение.

Творчески екип: