Пловдивските мозайки притежават нужните качества, за да бъдат включени в Списъка на световното културно наследство на ЮНЕСКО. Това сподели пред медии Ирина Бокова, модератор на дискусия за развитието на мозаечното наследство в Пловдив в Епископската базилика по повод 5 години от откриването на музея и 70 години членство на България в ЮНЕСКО. Тя е и бивш директор на ЮНЕСКО с два мандата – от 2009 до 2017 година.

„Виждам, че има добро желание от кмета, от министъра на културата, националната комисия за ЮНЕСКО, както и фондация „Америка за България“ и други спонсори, това да бъде завършено до един успешен край. Напълно е възможно. Трудно е да се даде срок, но до 2-3 години това би могло да стане“, заяви Бокова в Пловдив.

Бокова е един от специалните гости на Деня на мозайките в Пловдив. Основен двигател на събитието са Общинския институт „Старинен Пловдив“, както и фондация „Америка за България“. Тук е президентът на фондацията Нанси Шилър, новият министър на културата Евтим Милошев, както и гост от Италия – Емануеле Зорино. Той е кмет на Аквилея – град в Северна Италия с богато мозаечно наследство, сред което базилика с изображения множество животни. „Базиликите много си приличат – при вас има много птици, а при нас са предимно риби. И в Аквилея има паун, като в Пловдив“, сподели той за връзките между двата обекта.