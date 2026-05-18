SAKÉ пристига в Пловдив: Електронен фестивал съживява стадион „Пловдив“

Едно от най-мащабните събития за електронна музика у нас – SAKÉ, идва в Пловдив след по-малко от две седмици. На 30 май стадион „Пловдив“ ще се превърне в сцена на мащабно нощно шоу с DJ-и, специален декор, впечатляващо осветление и атмосфера „под звездите“.

Организаторите обещават нестандартна визия и изживяване, което да промени представите за нощния живот в града. От SAKÉ определят формата като „THE SAKÉ EXPERIENCE“ – серия от събития на нетипични локации в цялата страна.

За посетителите вече е публикувана и важна информация за достъпа до събитието. От организаторите уточняват, че билетите не подлежат на връщане, а закупени от неофициални продавачи няма да бъдат гарантирани като валидни. На място ще има билетна каса до входа на стадиона.

Забранено ще бъде внасянето на течности, храна, оръжия, остри предмети и забранени субстанции. От екипа предупреждават още, че охраната има право да отказва достъп при проблемни ситуации, а организаторите не носят отговорност за изгубени вещи на територията на събитието.

VIP масите и сепаретата са ограничени, като резервации се приемат на телефон: +359 88 749 9130.

„See you under the stars at Plovdiv Stadium“, пишат организаторите в анонса на събитието.

