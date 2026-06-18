От днес БДЖ обновява композициите на бързите влакове №4632 и №4631 с новодоставени второкласни вагони от серия 22-97

Пътниците по железопътната линия между Пловдив и Русе ще пътуват с обновени композиции. От сряда бързият влак №4632 по маршрута Пловдив – Русе се обслужва с три второкласни салонни вагона от серия 22-97, доставени от Германия. От днес – 18 юни 2026 г., същият тип вагони ще бъдат включени и в състава на бързия влак №4631 Русе – Пловдив, съобщават от „Пътнически вагони“.

Според информацията новите композиции ще бъдат съставени от три второкласни салонни вагона, които предлагат по-модерна и комфортна среда за пътуване в сравнение с досега използвания подвижен състав.

Влак №4631 тръгва от Русе в 04:49 часа и пристига в Пловдив в 11:45 часа, а влак №4632 потегля от Пловдив в 16:05 часа и пристига в Русе в 22:58 часа.

Обновяването на композициите е част от усилията на БДЖ за модернизиране на пътническия парк и повишаване качеството на услугата по едни от най-дългите вътрешни железопътни маршрути в страната.

Новите вагони от серия 22-97, които ще обслужват линията Пловдив – Русе, са част от модернизираните пътнически вагони, придобити от Deutsche Bahn и доставени в България през 2024 г. Те са изцяло салонен тип, с между 69 и 80 седящи места в зависимост от модификацията, проектирани за максимална скорост до 200 км/ч. Оборудвани са с климатична система, модерни санитарни помещения и предлагат значително по-висок комфорт при дълги пътувания. Вече се използват по част от основните железопътни направления в страната, включително по линиите София – Бургас, София – Варна и бързия влак „Янтра“, а сега ще обслужват и пътниците между Пловдив и Русе.

Снимка на корицата: bgvagoni