Нови детйали за убийството в Пловдив: Нечовешка жестокост

Младежите гасили фасове в жертвата си, която се молила за пощада

Съдът остави окончателно в ареста петимата непълнолетни, обвинени за жестокото убийство на Георги Кузев на Младежкия хълм. Съдия Петко Минев бе видимо потресен от разкритите по делото подробности, докато изнасяше решението си пред младежите, техните родители и журналистите, допуснати в залата на финала. Определи стореното от петимата обвиняеми като проява на изключителна жестокост и нечовешка бруталност.

Убийството на Младежкия хълм: Делото за постоянния арест започна при закрити врати

Минев посочи, че 37-годишният мъж е умолявал нападателите си за пощада почти през цялото време на издевателствата – в продължение на час. Освен нанесения жесток побой, довел до тежки вътрешни разкъсвания и фатална черепно-мозъчна травма, обвиняемите са гасили фасове върху тялото му, плюли са го и са рисували свастики по превърнатото в пихтия тяло.

Веднага след деянието младежите взели 30 евро от джоба на жертвата, а след това похарчили парите за дюнери.

Очаквайте подробности.