Георги Господинов: Насъскването е половината от поръчването на едно убийство

След убийството на Младежкия хълм писателят предупреди за „змийски отровната“ дума насъскване

Той коментира опасността от превръщането на омразата и посочването на „врагове“ в обществено приемливо поведение след случая с непълнолетните, обвинени за убийството на Младежкия хълм

След убийството на 37-годишния мъж в подножието на Младежкия хълм писателят Георги Господинов отправи остро предупреждение за опасността от езика на омразата и насъскването в обществото.

В публикация в социалните мрежи той определя „насъскването“ като „най-грозната дума“ и предупреждава, че насилието често започва не с действие, а с думи.

„Ако сто пъти изречеш думата „нож“, ножът се появява. Ако сто пъти посочиш някой като враг, ножът вече се е насочил към него“, пише Господинов.

Според него всяко убийство първо се „изрича“ – в мрежите, в разговорите и в публичното пространство.

„Всяко убийство започва на думи, уж невинно, тук, в мрежите, по всички канали. Всяко убийство първо се изрича, изричането е половината от поръчването.“

Писателят поставя акцент върху отговорността на обществото за езика, с който се създават образи на врагове и се оправдава насилието.

„За останалото винаги ще се намери някой насъскан, който да довърши работата. И после други, които ще обвинят жертвите.“

Господинов завършва с краткото послание: „Насъскването убива.“