Етикетите в магазините остават само в евро

От 9 август магазините вече няма да бъдат задължени да изписват цените едновременно в левове и евро. След изтичането на едногодишния преходен период етикетите ще показват единствено стойността в европейската валута.

Промяна настъпва и при контрола върху цените. От тази дата проверките за необосновано поскъпване на стоки и услуги ще се извършват изцяло от Комисията за защита на потребителите (КЗП). Досега тази дейност беше в правомощията на Националната агенция за приходите (НАП).

Подадените до момента сигнали в НАП няма да бъдат изгубени – те ще бъдат служебно препратени към КЗП за последващи проверки.

За една година НАП е извършила над 30 000 инспекции във връзка с въвеждането на еврото. В резултат са съставени близо 1600 акта, а издадените наказателни постановления са 805 на обща стойност около 1,9 млн. евро.

Оттук нататък гражданите ще могат да подават сигнали за необосновано увеличение на цените директно до КЗП. Комисията ще извършва както проверки по жалби, така и планови инспекции, а предвидените санкции за нарушения варират между 10 000 и 100 000 евро.