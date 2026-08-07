Какво да правим в Пловдив (07.08– 13.08)

Нашата кауза това лято: Епископската базилика по пътя към ЮНЕСКО

Ако има място в Пловдив, което заслужава да бъде видяно поне веднъж, това безспорно е Епископската базилика. Един от символите на града днес е и на прага на нещо още по-голямо, а именно – кандидатурата за включване в Списъка на световното наследство на ЮНЕСКО.

Епископската базилика е най-голямата раннохристиянска базилика у нас и дом на едни

от най-впечатляващите мозайки в Европа. В момента тя е в процес на подготовка на

кандидатурата си за включване в Списъка на световното наследство на ЮНЕСКО и е

сред най-сериозните претенденти за това престижно признание.

През юли и август всички желаещи могат да подкрепят този процес по един лесен начин – като върнат пластмасови бутилки или кенове в автоматите на Lidl и изберат опцията за дарение.

Една бутилка. Една стъпка по-близо до ЮНЕСКО.

07 aвгуст

Kosheen

Британската група Kosheen ще гостува за пръв път в Пловдив. Те идват за енергичен и завладяващ концерт в уникалния с акустика и атмосфера Античен театър!

Hide U и Catch са онези парчета, които цяло поколение изживяха – емоционални и вечни. Британската сензация Kosheen са от групите, които оставят следа, събират хората и ги карат да бъдат едно цяло. Хитове, които те връщат назад във времето, и глас, който събужда спомени, емоции и усещането за свобода.

Античен театър

20:00 часа

Код Жълто

Уискито тече, истините изплуват, а дъждът не спира. Какво се получава, когато събереш четири жени, една пароструйка и една открадната идея? Отговор: тотален хаос и измокрени до кости егота! „Код Жълто“ е комедия, която поставя въпроса: Може ли женската революция да се случи, без да се налага после някой да почисти?

Летен театър

20:30 часа

„Индонезия: Между корените и израстването“ фотографска изложба

Изложбата представя 75 фотографии на 14 фотографи от различни поколения, разкривайки Индонезия не като статичен образ, а като жива страна, която се преоткрива и непрекъснато се развива

По повод 70-годишнината от установяването на дипломатическите отношения между Република Индонезия и Република България, Посолството на Република Индонезия в София и Градска художествена галерия – Пловдив, с подкрепата на Humanika Artspace, имат удоволствието да представят мащабната фотографска изложба „Индонезия: Между корените и израстването“.

Куратор на експозицията е индонезийският фотограф, преподавател и изследовател д-р Анданг Искандар. Изложбата събира 75 подбрани фотографии на 14 индонезийски творци, представляващи различни поколения, визуални стилове и географски произход. Заедно техните творби предлагат едно интимно и многопластово пътуване в общите човешки преживявания, свързани с паметта, чувството за принадлежност и бъдещето на Индонезия.

От индивидуална гледна точка към многоизмерен пейзаж

Първоначално проектът е замислен като ретроспективна самостоятелна изложба, представяща дългогодишни фотографски изследвания на д-р Искандар на Индонезийския архипелаг. По време на подготовката обаче става ясно, че страна, съставена от хиляди острови, стотици етнически общности и безброй културни пластове, не може да бъде разказана през погледа само на един автор.

Така изложбата се превръща в съвместен проект. От архив с над 400 фотографии са подбрани 75 творби, като изборът не следва географски или хронологичен принцип, а се основава на визуалния диалог между изображенията, концептуалната им връзка и ритъма на разказа.

Зали за временни експозиции

09:30 часа

07.08 – 25.08.2026

стАРТирай лятото

Приказки без думи

Работилница за пантомима с Деница Гергиникова.

Дворът на Постоянната експозиция на Златю Бояджиев

10:30 часа

Fried Vale Trio@Контрабас

В първия августовски петък ще ви представим едно необичайно и интересно трио, заради инструмента акордеон, който го предвожда.

Фредерик Виал е френски акордеонист, роден в Кан.

Учи акордеон при Люсиен Галиано, бащата на Ришар Галиано.

По настоящем той е част от световно известния спектакъл посветен на Едит Пиаф, с който пътува из целия свят.

Елате да послушате едно френско разчустващото и джази шансонно трио в двора на бар Контрабас:

Фредерик Виал – акордеон

Тома Кордогли – бас

Седрик Людон – барабани

Бар Контрабас

21:00 часа

Ангел Демирев и Теодора Илиева представят „Нощ и Ден“ (вечер на изпятата поезия)

Очаква ви вечер, изпълнена с красиви мелодии, вдъхновение и музика без граници. Ангел Демирев и Теодора Илиева ще ви поведат на пътешествие през авторски музикални светове, преплетени с импровизация, емоция и виртуозност.

Заповядайте да споделим една незабравима музикална среща!

Ангел Демирев – акустична китара

Теодора Илиева – вокал и акустична китара

Асен Хайдутов – перкусии

Джаз клуб В джаза

20:30 часа

Club Mix by Pink Tsonk & Sunshine @ Малките Конюшни

Най-приветливо каним всички на едно ранно, петъчно парти, директно след работа. Музиката ще бъде селекция от клубни хитове от периода 1989-2005, внимателнo подбрани от Pink Tsonk & Sunshine, така че елате да потанцуваме заедно! Слагайте удобни обувки и Ви очакваме!

Малките конюшни

19:00 часа

TRAP & BG Mashups – Dakota & Affectvm

Уикендът започва с позната комбинация. Петък, 07.08 Dakota и Affectvm са гаранция за TRAP Energy & BG Mashups Heat. Пригответе се за познати хитове и тежки бийтове.

Bally Club

21:00 часа

08 август

Графа – Турне 2026

Новата програма на турнето е изградена като пътуване през емоцията на песните на обичания български певец и композитор. Тя започва в по-интимна атмосфера – с глас, пиано и китара и песни като „Влюбени сълзи“, „Страничен наблюдател“ и „Черен гранит“, а по-късно се разгръща с музикантите от бандата и едни от най-обичаните хитове – “Drama Queen”, „Слънце в очите ти“, „Ако има рай“, “Невидим”, „Искам те“, „Крадена любов“, „Малкият принц“, „Никой“ и „Давам всичко за теб“.

На сцената Графа ще бъде с музикантите си, които със своята енергия и майсторство допринасят за силното живо звучене на концертите.

Античен театър

21:00 часа

Пловдив:плетене на бебе кит (за начинаещи)

Няма да сме на плажа, но ще си направим плюшено китче! И честно казано – това ни стига.

На 8 август се връщаме в Капана, за да изплетем едно пухкаво синьо китче от мека плюшена прежда.

Ще бъде от онези следобеди, в които сядаш “само да пробваш”, а малко по-късно вече държиш нещо сладко, ококорено и направено от теб

Котка и Мишка Local

13:00 часа

Plamen K

На 8-ми август (събота) музиката и магията на Стария град се сливат в едно.

Зад пулта застава Plamen K, за да ни преведе през красивия свят на deep & melodic progressive house. Очаква ни специално създадена атмосферна обстановка, която перфектно допълва хипнотичния звук под нощното небе.

Малките конюшни

19:00 часа

Bobby Iliev@Bally Club

Съботата ще е изпълнена с добре подбран плейлист, клубни светлини и хора, които знаят как да се забавляват. Зад пулта ще бъде Bobby Iliev. Чакаме ви на дансинга.

Bally Club

21:00 часа

Вижте останалите дни в двуезичния дигитален гид под тепетата Lost in Plovdiv.

Изображение: Димитра Лефтерова