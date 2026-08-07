Над 5 кг наркотици иззети в Пловдивско за месец

Множество проверки и целенасочени акции срещу незаконното притежание, съхранение и разпространение на високорискови вещества са реализирани и през миналия месец от служители на пловдивската дирекция на МВР.

Обобщените резултати сочат, че по случаите са образувани 63 досъдебни производства под наблюдение на прокуратурата, а с полицейски заповеди са били задържани 68 души. Общото тегло на иззетите наркотици надвишава 5 килограма, като от тях най-голям е делът на марихуаната – близо 3 килограма. Към останалото тегло попадат известни количества кокаин, амфетамин, метамфетамин, синтетични канабиноиди, хашиш, фентанил. Конфискувани са също и 197 канабисови растения, над 110 таблетки „екстази“ и 62 таблетки лекарства от групата на бензодиазепните.