Пожар изпепели 3500 декара край Първомай

Огромен пожар между Първомай и Брягово изпепели 3500 декара земеделски земи. Огнената стихия бушува до днес сутринта, но вече е локализирана. 11 екипа от различни служби на Пловдивската дирекция хвърлиха всички сили в борбата с огъня. Към момента на терен остават 4 екипа, които ще продължат наблюдението на засегнатата територия и ще следят за евентуално възобновяване на локални огнища, особено предвид очакваното повишаване на дневните температури.

По първоначален анализ огънят е унищожил близо 3500 декара площи, като фронтът на пожара се е развил на територия от около 10 000 декара.

Пожарникарите остават на терен до окончателното обезопасяване на района.

Огънят премина през сухи треви, лесонепригодни площи и изоставени лозови масиви, а гъстият дим се издигаше на стотици метри над земята.

Снимки: Божил Тодоров и Радомир Еремийски