100 нови дървета от „Бизнесът за Пловдив“ за Сахат тепе

Голяма залесителна акция ще се състои на 15 ноември на Сахат тепе, в която ще бъдат засадени 100 дървета от различни растителни видове – копривки, дъб, черен бор и бял ясен. Инициативата е част от по-мащабната кампания „Зеленото сърце на Пловдив“ (Plovdiv Green Hearth), в която сдружение „Бизнесът за Пловдив“ и район „Централен“ обединиха усилията си по възстановяване на хълма в началото на годината.

В акцията ще вземат участие представители на администрацията и компаниите от сдружението. Добре дошли са и доброволци на които на място ще бъдат раздадени ръкавици и рекламни тениски. От общинското предприятие „Градини и паркове“ са подготвили предварително местата за засаждане с подходящите дълбочини за всеки от различните видове растения, а акцията стартира точно в 10ч.

Като част от инициативата от бизнес организацията ще поставят пейки на хълма, за доброволците ще осигурят топли напитки, а децата ще могат да поставят дървени къщички за птици, които предварително да оцветят в специално обособен кът.

„След пролетното почистване и отстраняване на сухите клони и дървета е време да продължим с работата по облагородяването. Имаме годишен план, който изготвихме заедно с кмета Георги Стаменов и неговите еколози. Обществено отговорно е да не се работи на парче, а заедно и в синхрон“, споделя Александър Стайков, изпълнителен директор на сдружението.

Съвместните дейности по облагородяване на тепетата ще продължат и през следващата година, когато ще се работи усилено по изграждане на напоителни системи, видеонаблюдение, парково обзавеждане.