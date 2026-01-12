Цената на еднократния билет за градския транспорт в Пловдив ще поевтинее от 0.51 на 0.50 евроцента с решение на местния парламент, което ще бъде взето на първото заседание на съветниците за годината тази седмица. Новата цена ще влезе в сила от 1 февруари, когато се очаква и да се засили осезаемо използването на новата българска валута.

Целта на актуализацията е по-лесното и удобно разплащане както за пътниците, така и за водачите и контрольорите, тъй като в момента цената на еднократното пътуване създава сериозни затруднения при боравене с евро монети.

Сумата ще бъде закръглена надолу в полза на пътниците и ще елиминира затрудненията при връщането на ресто при плащане в брой, като така ще ускори обслужването на пътниците, ще намали времето на престой на автобусите по спирките и ще ограничи предпоставките за грешки при таксуването, се казва в мотивите на предложението на кмета Костадин Димитров до общинските съветници.