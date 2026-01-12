График за почистване на дъждоприемни шахти от 12 до 16 януари

Дъждоприемните шахти в Пловдив ще се чистят по график и тази седмица. Сигнали за счупени или липсващи капаци, както и за запушени шахти, се приемат на телефон 032/675 817. Ето къде ще работят екипите:

На 12 януари (понеделник): бул. „Освобождение“ – от бул. „Найчо Цанов“ до бул. „Санкт Петербург“ и източно платно от бул. „Санкт Петербург“ до бул. „Цариградско шосе“, бул. „Найчо Цанов“, бул. „Шести септември“ от бул. „Цариградско шосе“ до кръстовище с бул. „Източен“, бул. „Източен“- източно платно, бул. „Княгиня Мария Луиза“ от бул. „Източен“ до бул. „Освобождение“, бул.“Цариградско шосе“ от бул. „Освобождение“ /северна страна/;

На 13 януари (вторник): бул. „Васил Априлов“ – от пл. „Гарата“ до бул. „Марица-юг“, ул. „Любен Каравелов“, р-н Северен в пространството между ул. „Васил Левски“, северна страна на железопътна линия, бул. „Марица-север“;

На 14 януари (сряда): бул. „Руски“, ул. „Иван Вазов“, р-н Северен в пространството между бул. „Марица-север“, мост над „Напредък“, бул. „Северен“, ул. „Васил Левски“;

На 15 януари (четвъртък): бул. „Шести септември“ – от бул. „Източен“ до кв. „Прослав“, р-н Южен в пространството между бул. „Кукленско шосе“, бул. „Н.Вапцаров“, ул. „Македония“, ул. „Бачо Киро“;

На 16 януари (петък): бул. „Шести септември“ – от бул. „Източен“ до кв. „Прослав“, р-н Южен в пространството между бул. „Кукленско шосе“, бул. „Н.Вапцаров“, ул. „Македония“, ул. „Бачо Киро“.