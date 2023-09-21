Бетонираха кашпа в средата на кръстовище в сърцето на Стария град – ГАЛЕРИЯ
Десетки български и чуждестранни туристи в града Европейска столица на културата през 2019-а минават ежедневно през това оживено място, рискувайки да си счупят крак или да катастрофират, сигнализират живеещи и работещи в Архитектурно-историческия резерват „Старинен Пловдив“ с писмо до редакцията на Под тепето, след като осъмнаха с бетонирана голяма кашпа на кръстовище в Стария град.
Според записи на камерите в района и сигнали на жители от околните къщи до компетентните институции, автор на деянието е пловдивчанин – собственки на имот в Стария град, живеещ в непосредствена близост на ул. „Константин Стоилов“ № 40. Хората там са убедени, че целта е кашпата да играе роля на преградно съоръжение за недопускане на автомобили пред и около дома на посоченото лице.
Те припомнят, че същият пловдивчанин се прочу и миналата година, когато беше завързал с ръждив синджир за съседното дърво товарно полуремарке, отново с идея запазване на парко място.
Според съседи, въпреки че обитава жилището си сам, той разполага с издадени 4 пропуска за достъп на автомобили в резервата. Превърна Стария град в безплатен паркинг, категорични са те.
Гражданите от историческия квартал на Пловдив питат:
1. Има ли разрешение за поставяне на преместваем обект съгласно Закона за устройство на територията и наредбите на Общината, като Наредба за реда и условията за издаване на разрешение за ползване на място общинска собственост на територията на Община Пловдив, тъй като уличното и тротоарните платна са публична общинска собственост ?
2. В нарушение ли е на Наредба 2 за организацията и безопасността на движението и дисциплината на водачите на пътни превозни средства и пешеходците на територията на Община Пловдив и изброените в нея други нормативни актове ?
3. Представлява ли реална опасност за преминаващите автомобили и пешеходци в зоната на улиците „Константин Стоилов“, „Крикор Азарян“ и „Васил Кънчев“ ?
4. В разрез ли е с правилата, установени с цел опазване и съхраняване на облика на Архитектурно-исторически резерват „Старинен Пловдив“ ?
5. По същността си представлява ли ярък израз на незачитане на установения регулаторен режим?
Въпреки многобройните сигнали, подадени до Общински Инспекторат, ОП “Организация и контрол по транспорта“ и Община Пловдив-Район Централен, вече втори месец никой не е предприел действия по санкциониране на нарушителя и премахване на бетонираната кашпа, разказват съкварталците.
15 коментари
An unusual scene in the heart of the Old Town has drawn attention after a flowerpot was concreted into the middle of an intersection. The photo gallery captures this unexpected urban feature and raises questions about street design, traffic safety, and the management of public spaces. The incident highlights how unconventional changes can affect the appearance and functionality of a historic city center. https://kuyhaa-me.id/winrar-kuyhaa/
An unusual sight in the heart of the Old Town has attracted attention after a flowerpot was concreted into the middle of an intersection. The photo gallery captures this unexpected urban feature and highlights questions about public space, traffic safety, and city planning. The incident offers a glimpse into an unconventional approach to street design in a historic urban area. https://kuyhaa-me.id/whatsapp-desktop-windows/
An unusual scene in the heart of the Old Town has drawn attention after a flowerpot was concreted into the middle of an intersection. The photo gallery captures this unexpected urban feature and raises questions about public space, traffic safety, and city planning. The incident highlights how unconventional decisions can affect the appearance and functionality of historic streets. https://kuyhaa-me.id/download-spotify-premium-mod/
Необичайна гледка в сърцето на Стария град привлече вниманието, след като кашпа беше бетонирана в средата на кръстовище. Случаят повдига въпроси за организацията на градското пространство, безопасността на движението и начина, по който се управлява градската инфраструктура. Галерията представя снимки на любопитната ситуация и показва как едно нестандартно решение се вписва в облика на историческата част на града. https://kuyhaa-me.id/whatsapp-desktop-windows/