Базар на социални предприятия привлича в Стария град

Базар и изложение, под наслов „Социални предприятия в действие“, украси улица „Съборна“ в Стария град на Пловдив в петъкчния ден. Разхождайки се, пловдивчани и гостите на града се наслаждават на изящни и артистични произведения, създадени с много труд и вдъхновение от социални предприятия в града и региона.

Под тепето ви представя изложителите и техните каузи.

На първата сергия репортерът ни откри Съдружение „Паралелен свят“ от Пловдив, което работи с младежи с интелектуални затруднения. „Ние се борим да имат смисъл в ежедневието и ги мотивираме за истинска работа. При нас рааботят четирима младежи, от тях трима са с трудов договор, а другият – Ванката, който е с нас на иложението идва доброволно.

Изработваме картички, сувенири и различни други неща. Сега се опитваме повече да професионализираме процеса със специални машини, които вече сме си купили. Предстои ни да обучим младежите за работа с новото оборудване. Можете да ни откриете в ж. к. „Тракия“, блок 15, където имаме и книжарница с мисия – „Надежда“.

Пловдивското социално предприятие представя продукти от трите си ателиета – стъклодувно, по керамика и шивашко. В него към днешна дата работят над 25 човека с различни заболявания. Можете да ги откриете във Facebook – ОП „Социално предприятие за хора с увреждания – Пловдив“ и в магазина им в квартал Капана срещу Широкото.

Комплексът за социални услуги „Олга Скобелева“ също се представя със свой щанд, на който са изложение сувенири, изработени на деца с увреждания, които посещават центъра.

„Всичко е изработено от детски ръце с идеята да може да бъдат близко до хората. Имаме сериозната подкрепа на Гайо Шоколадите, които са едни от основните ни спонсори и са част от нашите боготворителни базари. Изработваме различни сувенири и картички и участваме в различни благотворителни инициативи„, разказа един от ръководителите в центъра.

Интерес представлява Центърът за помощ на зависими „Път към свободата“, който от 20 години е помгнал на над 10 000 души успешно да се справят с проблема си. На щандът им намираме и много книги по темата.

„Ние предлагаме помощ на зависими и техните роднини. Имаме групова терапия, повеждаме я тук в Пловдив. Има и групи в цялата страна. Отделно имаме защитено жилище, в което се лекуват хора от всякакви зависимости. Работим много и с близките на зависимите, защото когато те се върнат в средата, много голяма роля за лекуването им изиграват близките и роднините – над 50% от това дали те ще се променят. Може да ни намерите на svoboda-bg.com и на телефон 0877900381„.

„Ние сме фондация „Безгрижно детство„. Работим с деца със специални потребности. Намираме се в Повдив, под Пешеходния мост. И имаме психолог и логопед. И всъщност нещата, които изработваме са способия, които чрез игри подпомагат тяхното развитие.“

На базара за социални предприятия откриваме и пловдивската фондация, която работи за щастлив

и пълноценен живот на децата със синдром на Даун – Up with Down.

Представя се с продукти от магазина им към Клуб “Всеки може”. Подредили са основно багрена прежда и ръчно изработени от нея подложки за чаши и също от чорапките, които са им запазна марка, свързани със Световния ден на шарените чорапи в знак на солидарност с хората със синдром на Даун. Средствата от базара ще инвестират в клуба, където децата със синдром се интегрират в общността и се насърчават да се развиват.

До тях Народно читалище „Мустафа Кемал Ататюрк“ са наредили ръчно рисувани покривки, салфетки и шалове, подарени от майстор – спомоществувател на читалището.

Срещаме се още с Фондация „Марти„, чиито инициативи са насочени към финансираме лечението на хора с тежки черепно-мозъчни травми и в състояние на будна кома. Финансираме лечение, изписано от наш невролог. Хората могат да ни открият на страницата ни във Фейсбук.

До тях са представителите на Национално сдружение по социално съотрудничество и партньорство от град Куклен, които помагат за интергарцията на хора с увреждания от всички етноси.

Вижте още от участниците в галерията.