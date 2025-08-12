Доброволци чистят двор на църква

Местната общност в хисарското село Черничево поддържа църковния двор със собствени сили и средства, надява се на помощ

Дворът на църквата в село Черничево, община Хисаря, област Пловдив, се поддържа изцяло на доброволни начала, без външна помощ.

В събота – 16 август, сутринта в 9:00 часа, доброволци ще се съберат, за да окастрят дървета и да почистят двора от камъни, което ще улесни косенето и по-нататъшната поддръжка на пространството. Акцията ще продължи около два часа, преди да стане твърде горещо, планират организаторите.

Те призовават всеки, който може да се включи с труда си, като донесе ръкавици, ножици, търмъци и лопати. За освежаване ще има студена лимонада.

Организаторите изказват голяма благодарност към всички, които до мемонта са се включили с труд и ентусиазъм.

Въпреки постигнатото, има още задачи за изпълнение, които ще бъдат поети на по-късен етап, разказаха местните.

Тази инициатива показва силата на общността и желанието за запазване и поддържане на местното духовно и културно пространство.