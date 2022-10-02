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1/4 от гласоподавателите в Пловдив са отишли до урните към 16 часа

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Активност в Пловдив 16 ч

16 МИР
Избирателната активност в 16 МИР към 16 часа е 25,17% като най-висока остава в район „Централен“ – 29,23%, следван от район „Западен“ – 26,89% , а най-ниска отново е в район „Източен“ – 15,94%.

Район в Пловдивбр. секцииБр. избирателиБр. гл-11.00 ч.%Бр.гл.-16.00 ч.%
ЦЕНТРАЛЕН1036516448157,39%19 04829,23%
ИЗТОЧЕН704516319454,31%720015,94%
ЗАПАДЕН513289422376,80%884426,89%
СЕВЕРЕН754369925685,88%11 02525,23%
ЮЖЕН1006732742846,36%17 60426,15%
ТРАКИЯ744786030746,42%12 30725,71%
Общо473302107189236,26%7602825,17%

17 МИР
Избирателната активност в 17 МИР към 16 часа е 21,70%. Най-висок отново е процентът на гласувалите в Община Брезово  – 27,89%, следвана този път от Община Асеновград – 25,19%, а най-нисък остава процентът на гласувалите в Община Раковски – 12,82%.

ОбщинаБр.секцииБр. избирателиБр. гл-11.00 ч.%Бр.гл.16.00 ч%
АСЕНОВГРАД1095813249008,43%1464225,19%
БРЕЗОВО19509274914,71%142027,89%
КАЛОЯНОВО2091128669,50%209923,04%
КАРЛОВО784382733467,63%931521,25%
КРИЧИМ1071235838,18%133818,78%
КУКЛЕН1462415428,68%153724,63%
ЛЪКИ11222825511,45%55024,69%
МАРИЦА412572519997,77%551321,43%
ПЕРУЩИЦА740823027,40%85220,87%
ПЪРВОМАЙ402241018078,06%450020,08%
РАКОВСКИ342222011004,95%284812,82%
РОДОПИ562815622658,04%647122,98%
САДОВО22121478727,18%219518,07%
СОПОТ1287948139,24%211224,02%
СТАМБОЛИЙСКИ261767313207,47%360420,39%
СЪЕДИНЕНИЕ1979227699,71%168821,31%
ХИСАРЯ2410124105510,42%247724,47%
Общо за областта542291 008235438,09%6316121,70%
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Таня Грозданова

Журналист с близо 30 години опит, който работи интензивно по програми за свободата на словото и разследваща журналистика.

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