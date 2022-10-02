16 МИР
Избирателната активност в 16 МИР към 16 часа е 25,17% като най-висока остава в район „Централен“ – 29,23%, следван от район „Западен“ – 26,89% , а най-ниска отново е в район „Източен“ – 15,94%.
|Район в Пловдив
|бр. секции
|Бр. избиратели
|Бр. гл-11.00 ч.
|%
|Бр.гл.-16.00 ч.
|%
|ЦЕНТРАЛЕН
|103
|65164
|4815
|7,39%
|19 048
|29,23%
|ИЗТОЧЕН
|70
|45163
|1945
|4,31%
|7200
|15,94%
|ЗАПАДЕН
|51
|32894
|2237
|6,80%
|8844
|26,89%
|СЕВЕРЕН
|75
|43699
|2568
|5,88%
|11 025
|25,23%
|ЮЖЕН
|100
|67327
|4284
|6,36%
|17 604
|26,15%
|ТРАКИЯ
|74
|47860
|3074
|6,42%
|12 307
|25,71%
|Общо
|473
|302107
|18923
|6,26%
|76028
|25,17%
17 МИР
Избирателната активност в 17 МИР към 16 часа е 21,70%. Най-висок отново е процентът на гласувалите в Община Брезово – 27,89%, следвана този път от Община Асеновград – 25,19%, а най-нисък остава процентът на гласувалите в Община Раковски – 12,82%.
|Община
|Бр.секции
|Бр. избиратели
|Бр. гл-11.00 ч.
|%
|Бр.гл.16.00 ч
|%
|АСЕНОВГРАД
|109
|58132
|4900
|8,43%
|14642
|25,19%
|БРЕЗОВО
|19
|5092
|749
|14,71%
|1420
|27,89%
|КАЛОЯНОВО
|20
|9112
|866
|9,50%
|2099
|23,04%
|КАРЛОВО
|78
|43827
|3346
|7,63%
|9315
|21,25%
|КРИЧИМ
|10
|7123
|583
|8,18%
|1338
|18,78%
|КУКЛЕН
|14
|6241
|542
|8,68%
|1537
|24,63%
|ЛЪКИ
|11
|2228
|255
|11,45%
|550
|24,69%
|МАРИЦА
|41
|25725
|1999
|7,77%
|5513
|21,43%
|ПЕРУЩИЦА
|7
|4082
|302
|7,40%
|852
|20,87%
|ПЪРВОМАЙ
|40
|22410
|1807
|8,06%
|4500
|20,08%
|РАКОВСКИ
|34
|22220
|1100
|4,95%
|2848
|12,82%
|РОДОПИ
|56
|28156
|2265
|8,04%
|6471
|22,98%
|САДОВО
|22
|12147
|872
|7,18%
|2195
|18,07%
|СОПОТ
|12
|8794
|813
|9,24%
|2112
|24,02%
|СТАМБОЛИЙСКИ
|26
|17673
|1320
|7,47%
|3604
|20,39%
|СЪЕДИНЕНИЕ
|19
|7922
|769
|9,71%
|1688
|21,31%
|ХИСАРЯ
|24
|10124
|1055
|10,42%
|2477
|24,47%
|Общо за областта
|542
|291 008
|23543
|8,09%
|63161
|21,70%