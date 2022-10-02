1/4 от гласоподавателите в Пловдив са отишли до урните към 16 часа

16 МИР

Избирателната активност в 16 МИР към 16 часа е 25,17% като най-висока остава в район „Централен“ – 29,23%, следван от район „Западен“ – 26,89% , а най-ниска отново е в район „Източен“ – 15,94%.

Район в Пловдив бр. секции Бр. избиратели Бр. гл-11.00 ч. % Бр.гл.-16.00 ч. % ЦЕНТРАЛЕН 103 65164 4815 7,39% 19 048 29,23% ИЗТОЧЕН 70 45163 1945 4,31% 7200 15,94% ЗАПАДЕН 51 32894 2237 6,80% 8844 26,89% СЕВЕРЕН 75 43699 2568 5,88% 11 025 25,23% ЮЖЕН 100 67327 4284 6,36% 17 604 26,15% ТРАКИЯ 74 47860 3074 6,42% 12 307 25,71% Общо 473 302107 18923 6,26% 76028 25,17%

17 МИР

Избирателната активност в 17 МИР към 16 часа е 21,70%. Най-висок отново е процентът на гласувалите в Община Брезово – 27,89%, следвана този път от Община Асеновград – 25,19%, а най-нисък остава процентът на гласувалите в Община Раковски – 12,82%.