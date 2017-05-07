Тъжната история на една филия хляб
Шеговита снимка от пловдивско заведение обиколи социалните мрежи
Неделен ден, почивен ден. Какво по-хубаво от това, да прекарате дългия уикенд с приятели, без да мислите за домашни или служебни ангажименти. Излезте навън, изпийте една бира, или две, а може и три… Пък току видите нещо забавно и обикновената неделя се превърне в истинско и ползотворно забавление.
В точно това се превърна една случайно направена снимка в пловдивски бар. Заведението е популярната бирария „Котка и мишка“ в Капана, а снимката не е на интериора, на изкушаващо пиво или на доволни клиенти. Кадърът, който стотици пъти бе споделен в социалните мрежи от всички краища на страната, е на черната дъска в заведението, на която всеки от посетителите може да напише нещо.
Надписът, който забавлява фейсбук маняците гласи: „Всяка филия хляб е тъжната история на ечемик, който е могъл да стане бира…“ Е, за съжаление, не всеки ечемик може да има щастлив живот, но може да уважите зърното, което се е превърнало в течен хляб. В чест на снимката, казваме НЕ на хляба за един ден и отиваме да пийнем течен хмел. Наздраве!
Мен пък,ме забавлява неграмотността на журналяците-манЯци
Не,че искам да хейтвам или нещо такова, но този надпис го имаше в BeerStop Pub от преди няколко месеца. Поне аз лично там го видях за първи път : ).
Иначе и двете заведения са готини и си ме радват!